vor 32 Min.

Auf Beutezug: Jugendliche stehlen Spirituosen aus mehreren Supermärkten

Zwei Jugendliche sind am Freitag beim Diebstahl von Alkohol in Mering erwischt worden.

Zwei 14-Jährige versuchen in Mering eine Flasche Alkohol zu stehlen. Ein Ladendetektiv erwischt sie auf frischer Tat. Es kommt noch mehr raus.

Gleich mehrere Flaschen Alkohol entwendeten zwei 14-Jährige am Freitag in Mering. Gegen 19:30 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Glückstraße zwei Jugendliche beim Ladendiebstahl. Die Jungen im Alter von 14 Jahren entwendeten eine Flasche hochwertigen Alkohol mit einem Wert im unteren zweistelligen Bereich.

Mehrere Flaschen Alkohol: 14-Jährige auf Beutezug

Durch die hinzugezogene Streife wurden bei den Jungen noch weitere hochprozentige Spirituosen aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass dieses Diebesgut aus zwei weiteren Supermärkten in der Münchener Straße und in der Wallbergstraße entwendet worden war. Gegen die Jungen wird wegen des Verdachts des Ladendiebstahls ermittelt. (AZ)

Themen folgen