Auf Du und Du mit der Kuh

Bild: C. Pöller

Einmal streicheln bitte: Auf dem Hof der Friedberger Landwirte Körner, Augustin und Hintermayr kamen die Sechstklässler des Friedberger Gymnasiums in Kontakt mit den Tieren.

Sechstklässler des Friedberger Gymnasiums besuchen einen Bauernhof

Die erste Exkursion des neuen Schuljahres führte die Sechstklässler des Friedberger Gymnasiums mit ihren Lehrerinnen und Lehrern zum Hof der drei Friedberger Landwirte Körner, Augustin und Hintermayr. Hier konnten die Schülerinnen und Schüler an fünf Stationen verschiedene Bereiche eines modernen Bauernhofs kennenlernen.

Das Besondere ist, dass alle hier erzeugten Produkte auch wieder vor Ort eingesetzt bzw. Lebensmittel im Hofladen direkt vermarktet werden. Im Ackerbau gewinnt man so ausschließlich gentechnikfreie Futtermittel und Einstreu für die Viehhaltung von Schweinen und Rindern. Diese leben in Ställen mit Außenklima oder auf der Weide. Die mit Viehmist betriebene hofeigene Biogas-Anlage dient der Stromgewinnung, welcher wiederum direkt am Anwesen eingesetzt wird. Der hierbei anfallende Dünger wird mit modernsten Schleppschuhverteilern geruchsarm auf den Feldern ausgebracht. Alle zur Produktionskette gehörigen Prozesse sind für den Konsumenten transparent.

Der hautnahe Kontakt zu den Tieren stand für die Kinder im Mittelpunkt. „Wir durften die Kühe streicheln, was sehr lustig war, weil sie dann immer mit ihrer rauen Zunge deine Hand abgeschleckt haben. Das war so süß!“, berichtete Lina Brunnhuber aus der 6a. Doch auch die Informationen über Bodenbewohner im Ackerboden oder über die Artenvielfalt bei Honig- und Wildbienen stießen auf Interesse, sodass am Ende der Abschied schwerfiel.

Schülerschaft und Lehrkräfte des Gymnasiums Friedberg hoffen, dass sich dieses Pilotprojekt in Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten als fester Bestandteil des Natur-und-Technik-Unterrichts in der 6. Klasse etablieren wird. (FA)

