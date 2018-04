vor 17 Min.

Auf Platz drei getanzt

Elisabeth Schramm und Johannes Guha vom SV Mering stehen bei den baden-württembergischen Meisterschaften auf dem Podest.

Von Alexandra Wandera

In Ehingen bei Ulm fand die Landesmeisterschaft Baden-Württemberg im Rock’n’Roll statt. Für die Crazy Dancers des SV Mering gingen Janina Assel mit Simon Mächtle in der Schülerklasse und Elisabeth Schramm mit Johannes Guha in der C-Klasse an den Start.

Janina Assel und Simon Mächtle mussten gleich zu Beginn des Turniers in der zweiten Runde ihr Können unter Beweis stellen. Sie zeigten, dass sie gut trainiert hatten und wirkten deutlich spritziger und harmonischer. Auch an der Ausstrahlung gab es diesmal nichts zu meckern. Obwohl sie mehr Punkte als in den vorangegangenen Turnieren erreichten, scheiterten sie denkbar knapp am Einzug ins Finale der besten sieben Paare. Die Trainer waren mit der Leistung aber dennoch zufrieden, da sich das Paar deutlich verbessert hatte.

Eine gute Stunde später ging es dann für Elisabeth Schramm und Johannes Guha darum, sich für das Finale der besten sieben Paare zu qualifizieren. Und das gelang den beiden MSV-Tänzern mit einer fehlerfreien Runde auch problemlos.

Im Finale mussten sie gleich als erstes Paar auf die Tanzfläche. Auch hier beeindruckten sie mit toller Mimik und guter Grundtechnik und zeigten eine fehlerfreie Runde. Nun hieß es warten und Bangen bis alle weiteren Paare ihre Runde absolviert hatten. Am Ende durften sich die beiden über einen tollen dritten Platz freuen. Dies bedeutet, dass sie auch in der Gesamtrangliste aller „südlichen“ Paare weiterhin auf Platz drei stehen.

Abschlussturnier am Wochenende

Am 21. April findet das Abschlussturnier der Südcup-Rangliste statt, welches mit doppelter Punktzahl bewertet wird.