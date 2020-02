vor 41 Min.

Auf das Friedberger Pop-Oratorium folgt ein Musical

Die evangelische Gemeinde Friedberg probt für die Aufführung von „Amazing Grace“. Das Stück handelt von der erstaunlichen Wendung im Leben eines Seemannes.

In der evangelischen Gemeinde in Friedberg macht sich Musicalstimmung breit: Beate Anton bereitet gemeinsam mit Benjamin Seuffert und einem Team wieder ein musikalisches Großprojekt vor. Premiere ist am Samstag, 3. Oktober, in der Max-Kreitmayr-Halle in Friedberg.

Zuletzt hatte das Pop-Oratorium „Luther“ 2017 zum Ende des Reformationsjubiläums in der Stadtpfarrkirche Sankt Jakob für Furore gesorgt. Ermutigt von dem großen Erfolg der aufwendigen Produktion und passend zum 20-jährigen Jubiläum des Gospelchors Colours, bringt die Gesangspädagogin in Zusammenarbeit mit der Friedberger Schule für Musik heuer erneut ein außergewöhnliches Musical aus dem Haus der Creativen Kirche auf die Bühne. Ihr zur Seite stehen 13 ausgewählte Solisten, der Chor und viele engagierte Ehrenamtliche, die bei Regie, Choreografie, Technik und mehr erneut ihrem hohen Anspruch gerecht werden wollen.

Musical "Amazing Grace" in Friedberg: 13 Solisten stehen auf der Bühne

Vor Kurzem haben die Proben für das Chormusical „Amazing Grace“ begonnen. Es erzählt die wahre Geschichte von John Newton, dem Autor des gleichnamigen berühmten Gospelsongs. Wenn die 13 Solisten bei ihrer ersten Probe spontan „Amazing Grace“ anstimmen, klingt das schon jetzt überwältigend und weckt sofort Erinnerungen an „Luther“. Viele von ihnen standen damals auch auf der Bühne und begeisterten das Publikum.

Gesangspädagogin Beate Anton studiert mit ihrem Ensemble ein Musical ein. Bild: Franz Muhr

„Amazing Grace“ ist eines der beliebtesten Kirchenlieder, es handelt – zu Deutsch – von „erstaunlicher Gnade“. Diese Gnade durfte John Newton, rücksichtsloser Kapitän eines Sklavenschiffs, selbst erfahren, als er in Seenot geriet und überlebte. Sein Leben nahm eine Wendung: Newton wurde Pfarrer und setzte sich erfolgreich für die Abschaffung der Sklaverei in England ein.

Musical "Amazing Grace": Zwei Aufführungstermine in Friedberg

Das Musical wird am Samstag, 3. Oktober, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 4. Oktober, um 16 Uhr in der Max-Kreitmayr-Halle Friedberg aufgeführt. Die zwei Veranstaltungstermine sind eine Reaktion darauf, dass der Ansturm auf die Karten beim Luther-Pop-Oratorium vor drei Jahren viel größer war, als es Plätze in der Kirche gegeben hatte. Eine Wiederholung war allerdings aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Heuer gibt es ausreichend Karten und in der Stadthalle zudem auch technisch noch bessere Möglichkeiten, um das Musical hervorragend in Szene zu setzen. Der Kartenvorverkauf startet im Sommer.

