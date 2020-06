18:01 Uhr

Auf dem Lärchenhof werden pro Woche 12.000 Eier zu Nudeln verarbeitet

Ihr eigener Hofladen ist Pia Habersetzer vom Lärchenhof in Rinnenthal sehr ans Herz gewachsen. Hier finden die Kunden qualitativ hochwertige Produkte aus der Region.

Plus Vor 27 Jahren entdeckte Familie Habersetzer ihre Leidenschaft für Nudeln aus eigenen Eiern. Sie produzieren 120 Sorten. Der Hofladen versorgt ganz Rinnenthal.

In der Corona-Krise ist der Hofladen des Lärchenhofs im Herzen von Rinnenthal ein beliebtes Ziel für Radfahrer und Wanderer. Auch der Selbstbedienungsautomat im Häuschen an der Straße werde viel genutzt, weiß Pia Habersetzer vom Lärchenhof. Seit elf Jahren gehört ihr der hofeigene Laden, und sie kümmert sich liebevoll darum.

„Während der Ausgangsbeschränkung war der Automat sogar oft ausgeräumt. So begehrt waren unsere Produkte. Eier, Nudeln und Mehl waren der Renner. Unser Nudellager war wie leer gefegt“, freut sich die 41-Jährige, deren Kunden bis aus München kommen.

Der Hofladen wurde in Rinnenthal quasi zum Dorfladen

Die meisten sind aber aus der Region. Jung und Alt kaufen bei ihr ein, darunter viele Familien. Weil es in Rinnenthal weder einen Supermarkt noch eine Bäckerei oder eine Metzgerei gibt, ist der Hofladen inzwischen zum Dorfladen für alle geworden. Heute gibt es bei der Familie Habersetzer alles, was man für den täglichen Bedarf braucht.

Pia Habersetzer stellt fest, dass sich das Einkaufsverhalten geändert hat: „Die Leute gehen nicht mehr täglich einkaufen. Außerdem freuen sie sich, dass es bei uns im Laden nicht so beengt ist.“ Seit neun Jahren befindet sich der Hofladen am heutigen Standort, wo früher der Gasthof „Hofwirt“ war. Weil dort nun mehr Platz ist, wurde das Sortiment erweitert. Neben einer großen Auswahl an hausgemachten hofeigenen Nudeln (bis zu 120 Sorten und 40 verschiedene Formen) und den Eiern vom Hof des Bruders liefert die Bäckerei Schwab frische Backwaren.

1993 begann alles in einem Nebenraum des Lärchenhofs

Die Wurstwaren kommen von der Metzgerei Altstetter aus Hofen. Aber auch Essig und Öl sowie Mehl von der Bennomühle, Süßwaren, Weine, Liköre, Geschenkkörbe und saisonales Gemüse bekommt man hier. Zudem gibt es eine kleine Café-Stube. Im Moment ist sie aufgrund von Corona noch geschlossen.

1993 begann alles mit einer kleinen Nudelmaschine in einem Nebenraum des Aussiedlerhofs. Dort wurden die Nudeln mit qualitativ hochwertigen Zutaten produziert und verkauft. Damals hielt die Familie gerade mal 300 Hühner. Die große Nachfrage, verbunden mit dem Trend zur Natürlichkeit der Lebensmittel führte dazu, dass man die Nudelproduktion immer mehr ausweitete. Drei Jahre später standen im Aussiedlerhof 200 Quadratmeter dafür zur Verfügung.

Im Jahr 2003 wurde erneut umgebaut und der Hofladen direkt an der Hauptstraße neu eröffnet. „Gäbe es die Nudeln nicht, hätten wir auch keinen Hofladen. Vieles war Zufall“, sagt Pia Habersetzer. Wenn es notwendig ist, helfen ihr ihre vier Geschwister aus. Sie selbst ist Einzelhandelskauffrau, da lag es nahe, im Hofladen einzusteigen. Ihre Schwestern Katrina und Verena arbeiten in der Nudelproduktion mit und leiten seit vier Jahren die Lärchenhof-Nudeln GbR. 2004 haben ihre Eltern den Aussiedlerhof mit heute 10.000 Hühnern an ihren Bruder Benedikt übergeben.

Ihre Eltern, die immer noch jeden Tag voller Energie mit anpacken, hätten ohne ihre Kinder nicht vergrößert. 2009 haben sie den Hofladen an ihre Tochter Pia übergeben. Sie kümmert sich voller Leidenschaft um das Geschäft, das vor drei Jahren mit einem Verkaufsautomaten erweitert wurde. So kann Tag und Nacht auf Knopfdruck eingekauft werden.

In Rinnenthal werden jede Woche mehrere Tonnen Nudeln produziert

Inzwischen werden mit sechs Maschinen zweimal pro Woche 2000 Kilogramm Nudeln produziert und 12.000 Eier verarbeitet. Die Nudeln werden bis ins Allgäu und nach Karlsruhe geliefert und es gibt einen Internetshop. Im Trend liegen die Nudeln aus Dinkelgrieß. Alle Nudeln werden schonend in einem eigens dafür konstruierten Raum getrocknet und anschließend verpackt. Heute arbeiten im Lärchenhof und im Hofladen über zehn Mitarbeiter.

Außerhalb der Öffnungszeiten kann man sich im Hofladen-Häusle in Rinnenthal selbst bedienen. Bild: Sabine Roth

Die Eltern Anni (70) und Benedikt Habersetzer (72) helfen noch zweimal die Woche in der Nudelproduktion mit. Ans Aufhören denken sie nicht. Vergrößert werden soll die Produktion nun nicht mehr. Das Sortiment im Hofladen dagegen schon. Pia Habersetzer probiert gerade neue Salate aus und überlegt, eventuell einen kleinen Imbiss anzubieten, besonders für die Mittagszeit. Das werde immer mehr nachgefragt. Besondere Ehre: Für ihren Hofladen und die Nudelproduktion wurde der Familie Habersetzer das Qualitätssiegel Wittelsbacher Land überreicht.

Beliebtes Angebot: Nudeln vom Lärchenhof

