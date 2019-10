30.10.2019

Auf der Suche nach Frauen

Parteifreie in Merching stellen die Weichen für die anstehende Kommunalwahl

Von Peter Stöbich

Bei den Kommunalwahlen im kommenden Frühjahr wollen die Parteifreien Bürger in Merching Flagge zeigen, doch die Suche nach Kandidaten für den Gemeinderat gestaltet sich nicht einfach. Das wurde bei der jüngsten Versammlung deutlich, als von neun Teilnehmern erst nach zäher Diskussion fünf ihr Interesse an einer Bewerbung bekundeten. Weitere Mitstreiter werden noch gesucht, „vor allem bräuchten wir dringend Frauen auf der Liste“, sagte Sprecher Rudi Gerstberger.

Er sitzt seit 2014 für die Parteifreien als Einzelkämpfer im Merchinger Ratsgremium und zog ein ernüchterndes Fazit: „Allein wird man kaum wahrgenommen.“ Deshalb wolle man nächstes Jahr versuchen, wenigstens einen zweiten Ratssitz zu bekommen. „Arbeit und Themen wird es in der neuen Legislaturperiode genügend geben“, sagte Gerstberger.

Unter anderem nannte er die notwendige Erweiterung der Schule, die aus allen Nähten platzt. Weitere Ziele sind die Verkehrssicherheit, vor allem für Kinder und Senioren, sowie die Nutzung erneuerbarer Energien. Bei der Baulandvergabe müsse die Gemeinde die Planungshoheit behalten, forderte Gerstberger. Wichtig seien ihm auch ein ressourcenschonender Umgang mit gemeindlichen Flächen und eine stärkere Bürgerbeteiligung bei zukunftsweisenden Entscheidungen. Das alles sowie der Ausbau des Rathauses werde jedoch eine Menge Geld kosten.

Wann die Parteifreien ihre Kandidaten offiziell nominieren wollen, steht noch nicht fest – auch nicht, ob sich aus ihren Reihen jemand für den Posten des Merchinger Bürgermeisters bewerben wird. Das nächste Gemeindeoberhaupt ist auf jeden Fall hauptamtlich tätig, da der amtierende Martin Walch nicht mehr antritt. Eigens für ihn war vor sechs Jahren das Haupt- zum Nebenamt abgeändert worden. Denn wegen der Altersgrenze für Hauptamtliche war dies der einzige Weg, damit Walch, der seit 2008 Bürgermeister in Merching ist, wieder für die Legislaturperiode bis 2020 antreten konnte.

Bei der Kommunalwahl hatten die Merchinger dann mit über 87 Prozent der Stimmen bestätigt, dass sie Walch behalten wollten. Für ihn war es unproblematisch, den Posten auch im Ehrenamt anzunehmen, da er zu dem Zeitpunkt bereits in Rente war.

Da sich das Wahlverhalten der Merchinger deutlich geändert hat, schlägt die Verwaltung vor, künftig vier Briefwahlbezirke zu bilden: Zwei sollen künftig in der Schule, zwei weitere im Rathaus stationiert werden. Die Wahlurnen, die in der Mehrzweckhalle stehen, werden in Merching aufgeteilt in drei Bezirke, außerdem soll wieder im Ortsteil Steinach ein Wahllokal eingerichtet werden.

