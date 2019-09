26.09.2019

Auf die Plätze, fertig, los – zum Marktlauf

Der TV Mering richtet sich mit seiner Traditionsveranstaltung an alle vom Anfänger bis zum Profi

Von Brigitte Glas

Zum Meringer Marktlauf lädt die Abteilung Leichtathletik und Breitensport des TV Mering am 5. Oktober ein. Die Organisatoren Thomas Schnitzler und Klaus Stempfle haben den inzwischen 22. Lauf seiner Art unter das Motto „Lauf mit“ gestellt. Aufgefordert, mitzulaufen sind alle Läufer, vom Anfänger bis zum Spitzenläufer.

Genau dafür gibt es in diesem Jahr eine neue Strecke. Start und Ziel sind im Stadion. Von da geht es aus dem Stadion hinaus auf den Feldweg östlich der Umgehungsstraße. Ab der Tunnelstraße geht es an der Bahn bis zur Fröbelstraße und dann durch das Schulzentrum zurück ins Stadion. Die Laufanfänger oder Gelegenheitsläufer sind nach diesen 3,3 Kilometern im Ziel. Wettkampfläufer durchlaufen diese Runde drei Mal und haben am Ende circa zehn Kilometer zurückgelegt. Die Zuschauer können das Rennen hautnah verfolgen, denn jeder Läufer kommt dreimal an der Haupttribüne vorbei. Eingeladen sind Sportler aller Altersklassen. Die Veranstaltung ist für jedermann offen. Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. Im vergangenen Jahr hat es eine Rekordbeteiligung von 120 Läufern gegeben. Diese Marke noch einmal zu toppen, würde den Veranstaltern sehr gefallen.

Der Hauptlauf für die Erwachse-nen und Jugendlichen ist das eine. Das andere ist, dass auch die jüngsten Läufer eingeladen sind. Die kleinsten „Bambinis“ laufen um 14.45 Uhr eine Stadionrunde über 400 Meter, die Schüler um 15 Uhr 1000 Meter im Stadion. Wer ins Ziel kommt, ist Sieger. Jedes Kind wird mit einer Medaille und einer Urkunde ausgezeichnet.

Um 16 Uhr wird es für die Großen ernst. Dann fällt der Startschuss für den Hauptlauf. Einzige Bedingung zur Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail: meringermarktlauf@gmx.net.

Die Läufer sind gebeten folgendes anzugeben: Name, Vorname, Ort oder Verein, das Geburtsjahr und welcher Lauf gewünscht wird. Die Startgebühr beträgt bei Anmeldung bis zum 4. Oktober für Kinder und Jugendliche drei Euro und für Erwachsene sechs Euro. Bei einer Nachmeldung bis eine halbe Stunde vor dem Start wird es 1,50 Euro teurer.

Bezahlt wird bar bei der Startnummernausgabe. Die Siegerehrung findet im Anschluss an den Wettkampf statt. Neben zahlreichen Pokalen für den Hauptlauf wird wieder ein großer Mannschaftspokal für den teilnehmerstärksten Verein bereitgestellt.

Die Ausschreibung und nach dem Lauf die Ergebnisse stehen im Internet unter www.tv-mering.de. Weitere Infos bei Klaus Stempfle, Telefon 0173/3891466 oder Thomas Schnitzler, Telefon 0177/6920651.

