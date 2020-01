18:03 Uhr

Auf diese Veranstaltungen freuen sich die Friedberger 2020

Statt des Altstadtfestes können die Friedberger ein historisches Markttreiben besuchen. Vom Fasching bis zur Kinderolympiade: Das sind die Höhepunkte des Jahres.

Von Ute Krogull

Revue Am Vorabend des Holocaust-Gedenktages kommt die Revue „Den Nazis eine schallende Ohrfeige versetzen“ zur Aufführung. Das Bläserquintett Opus 45 und Schauspieler Roman Knizka erinnern an mutige und verfolget Künstler. Termin: 26. Januar.

Kabarett Der Geisterfahrer sowie Herr und Frau Braun geben Friedberg die Ehre. „Nix für unguat!“ heißt ihr aktuelles Programm. Termin: 1. Februar.

Friedberger Faschingsumzug diesmal am 25. Februar

Fasching Vergangenes Jahr haben sich einige Friedberger Gruppen aufgerafft, dem Umzug wieder mehr lokales Gepräge zu geben. Man darf also gespannt sein auf 2020. Nach dem Umzug ist buntes Treiben auf dem Marienplatz, abends folgt die Tiefgaragenparty. Termin: 25. Februar, 14 Uhr.

Marktsonntage Mit dem neuen Konzept für die traditionellen Marktsonntage haben diese sich zu echten Besuchermagneten entwickelt. Auch heuer darf man sich also auf Judikamarkt (Blumenfest), Laurentiusmarkt (Früchtefest), Matthäusmarkt (Kürbisfest) und Martinimarkt (Plätzlefest) freuen. Termine: 29. März, 2. August, 27. September, 8. November.

Kunst und Kultur im Friedberger Frühling 2020

Kunstausstellung Die Friedberger Kunstausstellung in den Osterferien muss 2020 wegen der Landesausstellung vom Schloss zurück in die Aula der Mittelschule ziehen, worüber manche Kunstfreunde und Künstler gar nicht so traurig sein dürften, weil die Räume zwar nicht so alt, aber besser geeignet sind. Termin: 5. bis 19. April.

Landesausstellung Die Landesausstellung „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“ findet im Schloss Friedberg und im ehemaligen Feuerwehrhaus Aichach statt. Bayern vor 1000 Jahren: Felder, Wälder, Berge, Klöster und Burgen, aber keine Städte – außer den wenigen Bischofssitzen wie Regensburg. Ab 1200 ändert sich das Bild... Die Stadt bereitet ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Führungen, Vorträgen, Ausstellungen, einem History Slam, Skulpturenweg und Workshops vor. Termin: 29. April bis 8. November. Achtung: Wegen der Landesausstellung finden das ganze Jahr über keinerlei andere Veranstaltungen im Schloss statt; das Museum hat aber geöffnet.

Im Schloss wird im April die Landesausstellung eröffnet. Bild: Roland Pilz

Ministrantentag Der diözesane Ministrantentag findet auf dem Schul- und Sportgelände und dem Marienplatz statt. Für die über 2000 Minis ist ein Programm mit Gemeinschaftserlebnissen, Workshops, Prozession und Gottesdienst vorbereitet. Termin: 9. Mai.

Historisches Markttreiben Die Veranstaltung steht im Rahmen der Landesausstellung. An diesem Samstag kommen außer den historischen Gruppen aus Friedberg Gäste aus Städten mit großen Kinder- und Heimatfesten wie Memmingen, Dinkelsbühl und Mindelheim zu Besuch. Termin: 23. Mai.

Die Sommersonnenwende in Friedberg genießen

Sommersonnenwende Geballtes Programm ist zum Sonnwend-Wochenende angesagt: Die Bergbühne wird von Donnerstag bis Sonntag aufgebaut (Programm steht noch nicht fest) und am Samstag und Sonntag findet im Stadtpark der Töpfermarkt statt. Die Fête de la Musique mit kostenlosem Programm vor Cafés, in Höfen und auf Plätzen fällt dieses Mal familienfreundlich auf einen Sonntag, weshalb sie ausnahmsweise schon ab 16 Uhr (bis 22 Uhr) stattfindet: Termin: 19. bis 21. Juni.

Zur Sommersonnenwende im Juni ist in Friedberg volles Programm angesagt - unter anderem auf der Bergbühne. Bild: Ute Krogull

Internationales Fest Ein fixer Punkt im Kalender der beiden christlichen Kirchengemeinden und ihrer muslimischen Freunde von der Ditib-Moschee. Termin: 27. Juni.

Kinderturnolympiade Noch eine riesige Jugendveranstaltung: die bayerische Kinderturnolympiade. Sie richtet sich mit ihrem sportlich-spaßigem Rahmenprogramm nicht nur an die 2000 jungen Turner, sondern auch an alle Friedberger. Termin: 24. bis 26. Juli.

2020 kein Südufer-Festival am Friedberger See

Südufer Das Jugendfestival am See fällt dieses Jahr noch einmal aus.

Reggae in Wulf Wulfertshausen goes Jamaika, wenn der Geheimtipp der deutschen Reggae-Festival-Szene startet. Reggae in Wulf läuft dieses Jahr wieder volle drei Tage lang. Der Vorverkauf hat schon begonnen. Termin: 24. bis 26. Juli.

Kinonächte Es herrscht immer über Zweierlei Rätselraten vor den Kinonächten: Was wird eigentlich gezeigt? Und: Wird es wieder mal die Leinwand fast wegschwemmen? Doch die Auswahl der Filme und die Stimmung sind immer so gut, dass man unbesehen hingehen kann. Termin: 28. bis 30. Juli.

Keine Friedberger Zeit, aber das Volksfest steht wieder an

Volksfest Wenn die Friedberger dieses Jahr schon ihr Altstadtfest nicht haben, dann werden sie dem Volksfest umso mehr entgegenfiebern, schließlich ist es einer der Treffpunkte im Jahreslauf. Termin: 7. bis 16. August.

Partystimmung herrscht beim Volkfest im August. Bild: Tom Trilges

Musiksommer Klassik und Jazz mit in Friedberg bekannten und beliebten Interpreten ist beim Friedberger Musiksommer geboten. Termin: 26. August bis 30. August.

Über 1000 Teilnehmer beim Friedberger Halbmarathon zu erwarten

Halbmarathon Um die 1100 Menschen werden es wohl wieder sein, die den Lauf durch die Stadt antreten. Termin: 13. September.

Beim Halbmaraton im September gilt es, den Berg zu bezwingen Bild: Peter Kleist

Denkmaltag Wer lieber gemächlich laufen und Gebäude besichtigen möchte, ist hier besser aufgehoben. Oder lassen sich Sport und Architektur verbinden? Der Termin ist jedenfalls derselbe: 13. September.

Musical Der Gospelchor Colours der evangelischen Kirchengemeinde wagt sich mit seiner Leiterin Beate Anton nach „Luther“ an ein neues Chor-Musical: „Amazing Grace“: In Gospels und Balladen wird die Geschichte John Newtons erzählt, dem Verfasser des berühmten Gospels „Amazing Grace“. Termin: 3. und 4. Oktober.

Infoschau Über 100 Firmen und Organisationen präsentieren sich jedes Jahr bei der Infoschau, es kamen bis zu 15.000 Interessierte. Zeitgleich ist außerdem Marktsonntag. Termin: 7. und 8. November.

Friedberger Advent und Karitativer Markt sind Tradition

Karitativer Christkindlmarkt Für die Friedberger beginnt mit diesem Markt vor der Jakobskirche die Weihnachtszeit. Termin: 26. bis 29. November.

Friedberger Advent Friedberg erstrahlt mit 1000 Lichtern und einem kulturellen Rahmenprogramm samt der „Nacht der Sterne“, wenn einer der schönsten Weihnachtsmärkte der Region die Menschen anlockt. Termin: 1. bis 23. Dezember.

