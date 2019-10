vor 7 Min.

Auf diesen Mann sind die Pallottiner besonders stolz

Im Rahmen der Provinzversammlung wird die Seligsprechung von Richard Henkes nachgefeiert

Von Heike John

In Zeiten, in denen es mit der Wahrheit oft nicht mehr so genau genommen wird und fremdenfeindliche Töne vielerorts zu hören sind, kann ein mutiger Christ ein großes Vorbild sein. So sieht es die Gemeinschaft der Pallottiner, die stolz ist auf ihren Mitbruder Pater Richard Henkes. Mitte September wurde er im Rahmen einer großen Feier in seiner Heimatdiözese im Limburger Dom seliggesprochen.

Im Nationalsozialismus setzte sich Henkes unermüdlich gegen die Ideologie vom Herrenmenschen für das christliche Menschenbild von der gleichen Würde aller ein. Das brachte ihn in Konflikt mit der Gestapo. Er kam in das KZ Dachau und ging im Seuchenwinter 1944/1945 freiwillig in den Quarantänebereich, um typhuskranke Mitgefangene zu pflegen. Er infizierte sich und starb 44-jährig am 22. Februar 1945.

Am Sitz der Provinzleitung in Friedberg gab es nun eine kleine Nachfeier mit einem Dankgottesdienst für den ersten deutschsprachigen Seligen der Pallottinerfamilie. Der Zeitpunkt war bewusst gewählt, denn in dieser Woche führen die Pallottiner ihre diesjährige Provinzversammlung durch, an der 50 Delegierte aus Deutschland, Österreich, Kroatien, Spanien und Afrika teilnehmen.

Und so war es beim Dankgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Jakob eine sehr internationale Gemeinschaft an Konzelebranten, die sich mit Weihbischof Anton Losinger am Altar versammelte. Auch geladene Gäste aus Politik und Gesellschaft, Dekanat und Bistum sowie von Vertriebenenverbänden waren anwesend. Denn Pater Richard Henkes wirkte auch in Schlesien und setzte sich beispielsweise im Hultschiner Ländchen für die Vermittlung zwischen der deutschen und der tschechischen Bevölkerung ein. Beim Dankgottesdienst anwesend waren auch Mitglieder des Vereins „Selige Märtyrer von Dachau“, die das Andenken aller aufrecht erhalten, die wegen ihrer christlichen Überzeugung im KZ inhaftiert waren. Pater Richard Henkes ist der 57. dieser Glaubenszeugen, die seliggesprochen wurden.

Weihbischof Anton Losinger stellte in seiner Predigt den seliggesprochenen Pater Richard Henkes in die Reihe der katholischen Märtyrer Alfred Delp und Maximilian Kolbe oder des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer sowie den studentischen Widerstandskreis der Weißen Rose. Den Mund aufzumachen, wenn die Würde von Menschen gefährdet ist, diese Notwendigkeit sei heute so aktuell wie damals, betonte er.

Der Festgemeinde schilderte er eine ganz persönliche Erinnerung an den Religionsunterricht in seiner Abiturklasse im Dillinger Gymnasium. Betretenes Schweigen habe geherrscht, als der Lehrer fragte: „Wenn der Nationalsozialismus heutzutage wieder erstarken würde, glauben Sie, es würden sich genügend Priester finden, die den Mut hätten, Widerstand zu leisten?“

„Man möchte sich für unsere heutigen Politikerpersönlichkeiten wünschen, dass sie sich der Wahrheit so verpflichtet fühlen wie unser Märtyrer“, betonte Anton Losinger. Der Provinzial Helmut Scharler dankte ihm für das Zelebrieren der Messe als Zeichen der Verbundenheit mit den Pallottinern. Festlicher Glanz wurde der Feier auch durch die musikalische Gestaltung des Kirchenchors unter der Leitung von Moritz Hopmann verliehen.

Anschließend gab es einen Empfang im Wittelsbacher Schloss. Die Schärfe der Wahrheit in Zeiten von „Fake News“, verbunden mit der Milde der Nächstenliebe sei der Gemeinschaft der Pallottiner ein besonderes Vorbild, sagte Scharler. Mehr als 16 Jahre hat es gedauert, bis Pater Richard Henkes seliggesprochen werden konnte. Bereits im April 2003 wurde das Seligsprechungsverfahren in der Marienkirche der Pallottiner in Limburg eröffnet.

In Friedberg wehte die Fahne mit dem Konterfei von Pater Richard Henkes unterhalb des Kirchturms von St. Jakob. Darauf steht das Lebensmotto von Pater Henkes: „Einer muss da sein, es zu sagen.“

