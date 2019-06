vor 28 Min.

Auf nasser Straße zu schnell unterwegs

74-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Mercedes. Zwei Personen werden schwer verletzt.

Schwer verletzt wurden zwei Personen bei einem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 17.35 Uhr auf der B300 ereignete. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Mercedes von Dasing her kommend in Richtung Friedberg. In der Rechtskurve am „Oberzeller Berg“ verlor er auf der nassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und überschlug sich. Dabei wurden der Fahrer und seine 61-jährige Beifahrerin schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen in das Universitätsklinikum Augsburg eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

