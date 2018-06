20:03 Uhr

Auf und neben der Bühne geht es in Kissing rund

Auch das Friedberger Allgemeine ist beim Brunnenfest in Kissing dabei und bietet unter anderem Bullriding an. (Archiv)

Beim Brunnenfest Kissing wird zwei Tage lang gefeiert. Am Freitagabend gib es Akustik-Rock. Am Samstag sind Vereine am Zug.

Von Philipp Schröders

Eigentlich sollte es nur einmal stattfinden, doch inzwischen ist das Brunnenfest ein fester Bestandteil im Kissinger Gemeindeleben geworden. Am Freitag und Samstag, 29. und 30. Juni, wird den Besuchern wieder einiges auf dem Rathausplatz geboten. Zum dritten Mal findet das Fest wieder an zwei Tagen statt.

Organisatorin Silvia Rinderhagen kann sich noch gut erinnern, als sie diesen Vorstoß vor drei Jahren wagte. „Da haben die Vereine viel diskutiert“, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin. Doch am Ende konnten sie sich dazu durchringen. „Der Auf- und Abbau ist immer wieder ein Kraftakt für die Vereine und während des Festes werden viele engagierte Freiwillige gebraucht“, erklärt Rinderhagen. Dennoch gab es in diesem Jahr keine Diskussion über die Länge. Die zwei Tage haben sich inzwischen etabliert. Rinderhagen freut sich zudem, dass sie in diesem Jahr ein persönliches Jubiläum feiert. Als stellvertretende Bürgermeisterin übernimmt sie die Organisation zum zehnten Mal.

Das Programm am Freitagabend startete vor drei Jahren mit einem Bandcontest. „Das war eine tolle Sache“, sagt Rinderhagen. In diesem Jahr soll es aber etwas ruhiger zugehen. Ab 20 Uhr präsentiert die Band Three Chords & The Truth Akustik-Rock im Nashville-Sound auf der Bühne vor der Mittelschule. Bei der Gruppe greift auch der evangelische Pfarrer Steffen Schubert zur Gitarre.

Die Sitzgelegenheiten werden wieder unter den Platanen aufgestellt. „Das soll ein stimmungsvoller Abend werden, bei dem man sich auch gut unterhalten kann.“

Mehr Aktion steht dann am Samstag ab 15 Uhr auf dem Programm. „Das ist der traditionelle Tag von den Vereinen für die Kissinger“, sagt Rinderhagen. Auf der Bühne treten bis ca. 19 Uhr verschiedene Gruppen auf. Beispielsweise wird die Gymnastik-Abteilung des Kissinger SC wieder etwas vorführen und die Volkshochschule bietet klassisches Ballett. Neu dabei ist die Trommlergruppe Tam-Koba aus Augsburg, die mit Samba-Rhythmen für Stimmung sorgen will. Um 16 Uhr wird Bürgermeister Manfred Wolf die Ehrengäste begrüßen.

Für Kinder, aber auch Erwachsene, gibt es den Tag über vielfältige Angebote auf dem Platz hinter dem Rathaus. Der TCK bietet beispielsweise Tennis auf einem Minispielfeld. Wer wissen will, wie schnell er einen Handball werfen kann, kommt bei der KSC-Abteilung und ihrem Speedmesser auf seine Kosten. Der Förderverein der Grundschule ist neu dabei und organisiert Kinderschminken. Auch die Friedberger Allgemeine ist beim Brunnenfest wieder vertreten und bietet unter anderem Bullriding an.

Ab 19 Uhr steht dann der nächste Bandauftritt auf dem Programm. Es gibt Classicrock mit der Free Electric Band. Die war bereits vor ein paar Jahren dabei. „Damals war das ein guter Auftritt, darum haben wir sie wieder engagiert“, sagt Rinderhagen. Das Sicherheitskonzept der Gemeinde steht laut der stellvertretenden Bürgermeisterin schon lange und orientiert sich am vergangenen Jahr. Damals war der Bereich erstmals zusätzlich mit Betonquadern, sogenannten Legosteinen, abgesperrt worden.

Große Zwischenfälle habe es aber in den vergangenen Jahren keine gegeben und auch kaum Beschwerden wegen Ruhestörung. „Ich hoffe, dass die Anwohner uns wohlgesonnen sind, wenn an diesen zwei Tagen dort gefeiert wird. Am besten sie feiern einfach mit uns mit“, sagt Rinderhagen.

