vor 6 Min.

Auffahrunfall in Friedberg-Derching: Drei Autos beschädigt

Ein 21-Jähriger muss in Friedberg-Derching bremsen. Ein Auto fährt von hinten auf. Doch nicht nur die beiden beteiligten Fahrzeuge werden bei dem Unfall beschädigt.

Bei einem Auffahrunfall am Kreisverkehr bei der Neuen Bergstraße in Derching sind drei Autos beschädigt worden. Was war passiert? Am Donnerstagmorgen musste ein 21-Jähriger mit seinem Abschleppfahrzeug laut der Polizei verkehrsbedingt abbremsen.

Auffahrunfall in Friedberg-Derching: Der Schaden beträgt etwa 3500 Euro

Ein 46-jähriger Kleinlaster-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Abschleppwagen auf. Auf dem war ein Pkw geladen, der dabei leicht an der Heckstoßstange beschädigt wurde. Dazu kamen Schäden ander Front des Kleinlasters sowie der Anhängerkupplung des Abschleppwagens. Die Polizei beziffert sie auf insgesamt etwa 3500 Euro. (pos)

Themen folgen