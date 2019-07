vor 29 Min.

Auffahrunfall in Friedberg nach Bremsung wegen Rettungswagen

Ein Mann musste seinen Audi in Friedberg abbremsen, weil ein Rettungswagen im Einsatz war. Die dahinter fahrende Frau verursachte laut Polizei einen Unfall.

Einem 48-Jährigen ist nach einer starken Bremsung am Chippenhaim-Ring eine junge Frau aufgefahren. Der Mann war am Donnerstag gegen 19.35 Uhr mit seinem Audi die Augsburger Straße in Friedberg in westlicher Richtung entlanggefahren. An der Kreuzung zum Chippenham-Ring musste er laut Polizei sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, da ein Rettungswagen im Einsatz in die Kreuzung einfuhr.

Eine 25-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem VW auf den Audi auf. Der 48-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Friedberg gebracht, die 25-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen 8000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (tril)

