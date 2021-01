vor 23 Min.

Auffahrunfall in Kissing: Sperrung auf der B2

Einen Auffahrunfall meldet die Polizei aus Kissing. In einem Kreisverkehr der B2 ist ein AVV-Bus auf einen Pkw aufgefahren. Die Bundesstraße ist gesperrt.

Einen Auffahrunfall meldet die Polizei aus Kissing. Nach ersten Informationen der VPI Augsburg und der Friedberger Polizei ereignete sich der Unfall am frühen Abend in einem Kreisverkehr am Kissinger Ortseingang. Ein AVV-Bus ist auf einen vor ihm stehenden Pkw aufgefahren und schob diesen durch die Wucht des Zusammenpralls auf seinen Vordermann, seitdem ist die B2 gesperrt.

Auffahrunfall in Kissing: Die Polizei meldet zwei Verletzte

Bei dem Unfall haben sich insgesamt drei Personen leicht verletzt. Einer der vier Insassen des Buses konnte wird vor Ort versorgt, Fahrer und Beifahrer des eingeklemmten Pkw wurden ins Krankenhaus gebracht. Das mittlere Auto muss laut Polizei abgeschleppt werden, das vorderste ist fahrbereit.

Derzeit ist die B2 gesperrt, seit 18.20 Uhr ist die Spur Richtung Friedberg offen. Die Polizei regelt aktuell noch den Verkehr und öffnet die beiden Spuren im Wechsel. (pos)

