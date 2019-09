09:22 Uhr

Auffahrunfall mit drei Autos am Kissinger Ortseingang

In Kissing ist am Montag ein Auffahrunfall passiert.

Als ein 54-Jähriger im B2-Kreisverkehr am Kissinger Ortseingang bremst, reagiert der dahinter fahrende Mann rechtzeitig. Eine 20-Jährige erkennt die Situation zu spät.

Auf der Bundesstraße B2 von Augsburg her kommend in Richtung Kissing hat es einen Auffahrunfall gegeben. Am Montag gegen 16.45 Uhr fuhren dort drei Autofahrer dicht hintereinander. Am Kreisverkehr am Kissinger Ortseingang bremste laut Polizei ein 54-jähriger Fahrer verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab.

Der nachfolgende 18-Jährige bremste ebenfalls. Eine 20-Jährige Fahrerin erkannte die Situation aber zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf den stehenden Wagen des 18-Jährigen auf, der wiederum gegen das Fahrzeug des 54-Jährigen geschoben wurde. Der 54-Jährige verletzte sich leicht und kam zur Behandlung in das Krankenhaus Friedberg. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von zusammen 15000 EUR. (tril)

