Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Deswegen musste auch die Kissinger Feuerwehr ausrücken.

Leicht verletzt wurden zwei Autofahrer bei einem Unfall, der sich am Montagabend in Kissing ereignete. Wie die Polizei berichtet, war eine 63-Jährige mit ihrem Pkw auf der Münchner Straße in Richtung Süden unterwegs. Etwa in der Ortsmitte fuhr sie auf einen haltenden Pkw auf. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt und vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen ca. 3000 Euro. Kräfte der Feuerwehr Kissing mussten noch auslaufende Flüssigkeiten aus dem Fahrzeug der Unfallverursacherin abbinden.

