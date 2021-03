Aufklärung hilft besonders in Corona-Zeiten gegen dreiste Betrüger

Plus Die Corona-Krise spielt vielen Kriminellen in die Karten – vor allem Impfwillige sind durch eine neue Masche entsprechend gefährdet. Da hilft nur Aufklärung, schreibt Sebastian Richly in seinem Kommentar.

Ähnlich wie das Coronavirus mutieren auch die Tricksereien von Betrügern. Der sogenannte Enkeltrick ist in Corona-Zeiten längst nicht mehr die einzige Masche der Kriminellen. Besonders perfide: Auch im Wittelsbacher Land nutzen viele die Angst der Menschen während der Pandemie aus.

Betrüger mutieren: Vom Enkeltrick zum Impfbetrüger

Vor allem Impfwillige, die seit Monaten auf einen Termin warten, sind relativ leichte Beute für solche Betrüger. Die Kriminellen geben sich Impfteams aus und nutzen so die Not der Menschen schamlos aus. Da es wohl noch etwas länger dauern wird, bis alle Impfwilligen hierzulande geimpft sind, hilft gegen solche Betrüger nur Aufklärung. Den Enkeltrick kennen mittlerweile viele potentielle Opfer, den Impf-Trick noch nicht. Deshalb sollten solche Maschen frühzeitig publik gemacht werden, damit die Menschen beim nächsten Anruf oder Hausbesuch den Tätern einen Schritt voraus sind.

So hat das potentielle Opfer die Möglichkeit zu mutieren, und der Kriminelle erreicht im Bestfall seinerseits die nächste Stufe der Mutation: die des verurteilten Betrügers.

