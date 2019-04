vor 35 Min.

Aufmerksame Kassierin in Friedberg verhindert Betrug

Der Rentner sollte für 900 Euro Guthabenkarten kaufen, um einen Gewinn zu erhalten.

Der Kassiererin in einem Friedberger Elektronikmarkt hat es ein Rentner zu verdanken, dass er vor einem Betrug bewahrt wurde. Wie die Polizei berichtet, wurde der Augsburger von einer unbekannten Frau angerufen, die ihm einen Gewinn in Höhe von rund 38000 Euro weismachte. Für die Kosten des Notars und der Security, die ihm den Gewinn überbringen würden, sollte er jedoch zuvor 900 Euro in sogenannten Steam-Karten kaufen und die Nummern telefonisch durchgeben. Der Rentner freute sich über sein Glück und kaufte bei einer Tankstelle in der Friedberger Straße für 250 Euro die geforderten Guthabenkarten. Da er wegen eines technischen Defektes nicht mehr bekam, fuhr er zu einem Elektronikmarkt nach Friedberg. Dort wollte er an der Kasse noch einmal für 650 Euro Guthabenkarten kaufen. Die 33-jährige Kassiererin roch jedoch den Braten und sprach mit dem Rentner über die Umstände, wofür er so viel Guthabenkarten benötigte, und erläuterte ihm die Betrugsmasche. Dieser war danach heilfroh über die Hilfe und es entstand dem Augsburger somit kein Schaden.

Themen Folgen