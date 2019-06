11:12 Uhr

Aufmerksame Zeugen verhindern Unfallflucht in Friedberg

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei in Friedberg eine unfallflüchtige 81-Jährige aufspüren.

81-Jährige beschädigt beim Ausparken Auto und will sich aus dem Staub machen. Doch Passanten verständigen die Polizei.

Am Donnerstagvormittag touchierte eine 81-jährige Autofahrerin beim Ausparken in der Pater-Franz-Reinisch-Straße einen dort abgestellten Pkw. Sie fuhr weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Drei aufmerksame Zeugen bekamen dies vor Ort mit und verständigten die Polizei. Die Einsatzkräfte der Friedberger Polizei konnten die Unfallverursacherin aufgrund der Wahrnehmungen der Zeugen schnell ausfindig machen.

