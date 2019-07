vor 39 Min.

Aufmerksame Zeugin klärt Unfallflucht in Eurasburg auf

Eine aufmerksame Zeugin hat in Eurasburg dafür gesorgt, dass die Polizei eine flüchtige Unfallfahrerin ermitteln konnte. Der Sachschaden ist vierstellig.

Zuletzt hat eine 76-Jährige mit ihrem Toyota auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Hauptstraße in Eurasburg rangiert. Dabei beschädigte sie am Mittwochabend einen BMW. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von 4000 Euro zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt fort.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfall und ließ die Polizei verständigen. Die Einsatzkräfte der Friedberger Polizei konnten die Unfallverursacherin an ihrem Wohnort antreffen. Gegen sie wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. (tril)

