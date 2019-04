vor 34 Min.

Aufmerksame Zeugin meldet Unfallflucht in Kissing

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Kissing.

Autofahrerin reißt beim Rangieren in der Bahnhofsallee Metallbügel aus der Verankerung und haut ab.

Beim Rückwärtsfahren touchierte eine Fahrzeugführerin mit ihrem Opel Astra den Metallbügelpfosten einer Metzgerei in Kissing in der Bahnhofsallee. Dieser wurde durch den Anstoß aus der Verankerung gerissen. Die Fahrzeuglenkerin setzte ihre Fahrt ungerührt fort. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall und meldete ihn der Polizei. Die Verursacherin konnte so schnell ermittelt werden. Ihr droht nun ein Strafverfahren.

