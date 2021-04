Aufregung im Internet: Soziale Medien sind Segen und Fluch zugleich

Plus Ungefiltert lassen sich im Internet Meinungen verbreiten. Für die Betroffenen ist das meist kein Spaß mehr. Das ließe sich mit der Beherzigung eines alten Satzes vermeiden.

Facebook, Twitter, Instagram und WhatsApp - in Zeiten von Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen sind die sozialen Medien für viele Menschen das Mittel der Wahl, um mit anderen zu kommunizieren. Ganz im Sinne ihrer Erfinder bringen sie Menschen zusammen.

Doch so segensreich diese Verbindungen auf der einen Seite sind, so viel Schaden können sie auf der anderen Seite durch unbedachten oder gar böswilligen Umgang anrichten. Wer schon einmal im Netz zum Ziel eines Shitstorms wurde, kann ein Lied davon singen. Anders als in den traditionellen Medien wie Fernsehen, Hörfunk und Zeitungen gibt es keinerlei Filter, den Behauptungen auf ihre Zulässigkeit und Wahrheit hin durchlaufen müssen, bevor sie in die Welt hinausgetragen werden. Und nach wie vor ist das Internet - zumindest in Teilen - ein rechtsfreier Raum.

Erst denken, dann posten

Waldbesitzer und Förster erleben das derzeit in massiver Form, wenn sogenannte Naturfreunde ohne jede Sachkenntnis ihre Vorwürfe verbreiten. Dabei lässt sich manches Missverständnis durch einfaches Nachfragen aufklären. Auch in unserer schnelllebigen Zeit gilt der alte Satz in abgewandelter Form: erst denken, dann posten.

