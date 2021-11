Unfall auf der Linie 6: Straßenbahnen fallen aus

Ein Unfall auf der Augsburger Straße in Friedberg legte am Montagvormittag die Linie 6 lahm. Eine 81-Jährige war beim Abbiegen gegen die Straßenbahn gefahren.

Nichts ging mehr am Montagvormittag auf der Linie 6 zwischen dem Roten Tor und der Endhaltestelle am Park-and-ride-Platz in Friedberg. Ursache war ein Straßenbahnunfall bei der Tankstelle an der Augsburger Straße in Friedberg-West.

Polizeiangaben zufolge stieß eine 81 Jahre alte Frau gegen 9.20 Uhr beim Linksabbiegen Richtung Tankstelle mit der Tram zusammen. Sie erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Polizei konnte zum Unfallhergang noch keine genaueren Angaben machen.

Linie 6 in Richtung von Augsburg nach Friedberg wegen Unfall gesperrt

Die Strecke der Linie 6 war bis 10.45 Uhr in dem Abschnitt Rotes Tor - Friedberg gesperrt, in dieser Zeit waren fünf Ersatzbusse im Einsatz. Weitere Störungen auf der Linie sind nicht zu erwarten.