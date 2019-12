vor 18 Min.

Augsburgerin und Friedberger: Weniger Verschwendung durch Foodsharing

In Deutschland landen viele Lebensmittel im Müll.

Aktivisten möchten die Massen an entsorgten Lebensmitteln durch Foodsharing reduzieren. Eine Augsburgerin und ein Freidberger berichten, wie das geht.

Von Leonie Prillwitz

In Deutschland enden jährlich 18 Millionen Tonnen verzehrbarer Lebensmittel in der Tonne. Gleichzeitig haben 900 Millionen Menschen auf der Welt nicht genug zu essen. Ein Weg, dem entgegenzutreten: Foodsharing. Wie das funktioniert und welche Möglichkeiten es zur Verbesserung der Situation gibt, haben uns zwei Aktivisten berichtet – Nierika Bruggaier aus Augsburg und Stephan Olsowski aus Friedberg.

Foodsharerin Bruggaier will Lebensmittel vor Tonne retten

Ähnlich wie die Tafeln sammeln Foodsharer übrig gebliebene Lebensmittel bei teilnehmenden Supermärkten ein und verteilen diese dann an Bedürftige. Beim Foodsharing werden die Lebensmittel abgeholt und anschließend entweder an öffentlich zugänglichen Lagern der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt oder im privaten Umfeld verteilt, wie die 24-jährige Foodsharerin Nierika Bruggaier aus Augsburg erzählt. An der Aktion kann sich jeder ehrenamtlich beteiligen, indem er einfach ein Online-Quiz absolviert und der Community beitritt.

„Fünf Foodsharing-Sammelstellen gibt es in Augsburg“, so Nierika. „Ich finde es toll, die Lebensmittel so noch vor der Tonne retten zu können. Nachdem ich erst einmal gesehen hatte, wie viele dieser Lebensmittel im Müll geendet hätten, habe ich ein ganz anderes Bewusstsein dafür entwickelt.“

Nierika ist seit einem Jahr dabei und kauft nun unter anderem viel bedachter ein. Auch die Sensibilisierung von Freunden und Bekannten sei ein großes Thema für sie. So hat auch der 24-jährige Friedberger Stephan Olsowski das Foodsharing schätzen gelernt. Er sagt: „Das Thema beschäftigt mich schon lange. Einmal hat Nierika mich auch mitgenommen. Es war schockierend.“ Beide sind sich darüber einig, dass das Problem der Lebensmittelverschwendung dringend gelöst werden muss. Das liege aber vor allem am Verbraucher. Auch schon abgelaufene Lebensmittel seien nämlich oft noch genießbar. Außerdem könne beispielsweise auch die schneller ablaufende Milch gekauft werden, der Qualität tue das keinen Abbruch und der Verkäufer müsse so letztlich weniger wegwerfen.

Friedberger spricht mit Freunden über Verschwendung

Ein weiterer Lösungsansatz: Rabattaktionen der Märkte für am selben Tag ablaufende Produkte. So können viele Ressourcen gespart, Entsorgungskosten verringert und Lebensmittel gerettet werden. „ Das ist das Schöne am Foodsharing“, findet Nierika. „Jeder kann mithelfen, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Außerdem durfte ich sehr viele nette und interessante Menschen kennenlernen.“

Stephan und Nierika sprechen in ihrem Umfeld immer wieder über die Probleme. „Nur, wenn wir alle mithelfen, unser Konsumverhalten überdenken und uns auch mal auf das Notwendige beschränken, kann eine Veränderung bewirkt werden“, finden sie. Würden die Verbraucher ihr Konsumverhalten ändern, könnten sie schließlich den Markt maßgeblich beeinflussen. Gerade die Abfallcontainer der Supermärkte seien ein grausames Beispiel von Lebensmittelverschwendung und ein Grund für manche Menschen, mit dem illegalen „Containern“ anzufangen, also Lebensmittel aus Behältnissen zu stehlen.

So geht's Unter www.foodsharing.de oder www.facebook.com/foodsharing.augsburg können Sie sich informieren und beim Foodsharing mitmachen.



