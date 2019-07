vor 4 Min.

Augusta-Bank auf Wachstumskurs

Spende für Feuerwehren aus mehreren Friedberger Ortsteilen

Zur Mitgliederversammlung begrüßte Heinrich Stumpf, Vorstandsmitglied der Augusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank mit Sitz in Augsburg, rund 200 Mitglieder und Gäste im Gasthaus Metzger in Wulfertshausen. Stefan Reisinger, Regionalleiter Friedberg /Hochzoll, erläuterte laut einer Pressemitteilung die geschäftliche Entwicklung des regionalen Unternehmens, das mittlerweile Kreditbestände in einer Gesamthöhe von 17,82 Millionen Euro, Einlagen in Höhe von 48,62 Millionen Euro und Wertpapierbestände in Höhe von 21,18 Millionen Euro aufweise. Der Regionalleiter ehrte bei der Sitzung außerdem langjährige Mitglieder für ihre Treue.

Insgesamt, so die Bank in ihrem Bericht, konnte sie in einem herausfordernden Marktumfeld die Bilanzsumme im vergangenen Jahr um 81 Millionen Euro auf 1,544 Millionen Euro weiter steigern. Zum Stichtag 31. Dezember 2018 erreichten die Ausleihungen einen Stand von 813 Millionen Euro (+5,7 Prozent). Bei den Kundeneinlagen konnte die Bank einen Zuwachs um 6,0 Prozent auf 1,355 Millionen Euro verzeichnen. Das Kundengesamtvolumen stieg auf 3,18 Milliarden Euro (2017: 3,04 Mrd. Euro).

Mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2,5 Mio. Euro lag der Gewinn auf Vorjahresniveau. Die 37492 Anteilseigner erhielten als Gewinnbeteiligung eine Dividende in Höhe von 3,0 Prozent auf ihre gezeichneten Geschäftsanteile.

Thema der Mitgliederversammlung war neben der geschäftspolitischen Entwicklung auch die Fusion mit der VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu eG. Das Geschäftsgebiet der fusionierten Bank, die den Namen VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG tragen wird, reicht von Aichach bis Füssen bzw. Wertach im Oberallgäu. Künftig betreuen rund 570 Mitarbeiter rund 157000 Kunden, davon gut 71000 Mitglieder. Die Bilanzsumme der fusionierten Bank beläuft sich auf circa 3,3 Milliarden Euro.

Freuen konnte sich die Augusta-Bank wieder über einige Auszeichnungen. So erhielt die Bank erst kürzlich die Auszeichnung „Beste Banken in der Baufinanzierungsberatung in Bayern“. Zudem wurde das Genossenschaftsinstitut im Focus-Money City Contest sowohl in der Privatkundenberatung als auch in der Geschäftskundenberatung ausgezeichnet. Neben diesen Jahressiegen konnte die Augusta-Bank auch im Zehnjahresvergleich des Focus Money City Contests den Wettbewerbsvergleich für sich entscheiden.

Bei den Feuerwehren Derching, Haberskirch, Stätzling und Wulfertshausen bedankte sich die Bank für das Engagement mit einer Spende in Höhe von insgesamt 2500 Euro – jeweils 500 Euro für jeden Verein). Josef Sedlmayr, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Haberskirch, bedankte sich stellvertretend und sicherte zu, die Spende für die Jugendarbeit zu verwenden. (FA)

