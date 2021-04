Aus Unachtsamkeit gegen Verkehrsinsel

Verkehrsschild an der Rieder Hauptstraße und der Pkw sind beschädigt.

Einen Sachschaden von 1200 Euro meldet die Polizei von einem Unfall, der sich am Samstag gegen 21.40 Uhr in Ried ereignete. Laut Polizei geriet ein Fahrzeugführer aus Unachtsamkeit beim Abbiegen auf eine Verkehrsinsel in der Hauptstraße. Dabei wurden sowohl ein Verkehrszeichen als auch der Pkw beschädigt. (AZ)