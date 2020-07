vor 2 Min.

Aus Wahlplakaten werden in Mering Taschen

Plus Mit Wahlplakaten zum Einkaufen: UWG und Grüne in Mering nähen aus Kunststoffplakaten Taschen. Wie das abläuft und wo sie zu haben sind.

Von Heike John

Mit Wahlversprechen ist es so eine Sache, oft bleibt hinterher nicht viel davon übrig. Als nachhaltig erwies sich aber nun die Ankündigung der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) und der Meringer Grünen-Fraktion, nach der Wahl aus ihren PVC-beschichteten Plakaten Taschen zu nähen.

Erst zierten sie Bauzäune und überspannten Wände und wurden nun, in Teile geschnitten, zu Tragebeuteln in verschiedenen Größen verarbeitet. „Das Coronavirus hat unsere Pläne ein wenig verzögert, aber nun konnten wir endlich durchstarten und waren unglaublich produktiv und kreativ“, freut sich Angela Bonhag von der UWG als Projektkoordinatorin. Barbara Niklasch entwarf den Prototyp einer Einkaufstasche, nach deren Vorlage dann von fleißigen Näherinnen wie Christine Maier, Uruska Schütz-Harzen und weiteren Ehrenamtlichen viele geräumige Behältnisse gefertigt wurden.

Die UWG Mering kann mit gut hundert Taschen aufwarten

Hierbei schloss sich auch die Grünenfraktion an, von denen sich Manuela Mayr, Barbara Ziegelmeir und Anke Boskova am meisten an der Nähmaschine engagierten. Gut 20 Taschen brachten diese beim gemeinsamen Treffen am Spielplatz auf der Luitpoldshöhe mit. „Wir hatten ja sogar einen Austritt aus unserer Fraktion, aus Wut darüber, dass wir unsere Wahlkampagne mit Kunststoffbannern führen“, erzählte Petra von Thienen. Nun ist nicht nur die Fraktionsvorsitzende froh darüber, dass mit einem sogenannten Upcycling sogar eine Aufwertung der Plakate stattfinden konnte.

Mit gut hundert Taschen kann die UWG aufwarten. „Als Neue in Mering, die noch kaum einer kennt, mussten wir natürlich mit einer Vielzahl an Plakaten klotzen statt zu kleckern und haben darum natürlich viel mehr plakatiert“, erklärt Matthias Stößlein die große Taschenmenge. Aus den großen Kreistagsbannern aus Lkw-Planen wurden geräumige Behälter für Gartenabfälle genäht, die alle schon vergeben sind. Das Polyester-Netzgittergewebe Mesh sorgte zunächst dafür, dass die Wahlplakate bei Wind und Wetter standhielten und ist nun der ideale Stoff auch für Badetaschen und auch als sogenannte Shopper leicht zu reinigen.

Aktion in Mering: Zuschnitt der Wahlplakate war eine Herausforderung

„Der Zuschnitt der Wahlplakate mit den Farben und Schriftzügen sowie den Konterfeis unserer Bürgermeisterkandidaten war natürlich eine Herausforderung“, sagt Daniela Hermle. Nun gibt es Taschen mit einem Augenpaar von Petra von Thienen, auf anderen leuchtet eine Sonnenblume und weitere Tragetaschen zeigen beispielsweise die Jacken der gesamten UWG-Truppe.

Gemeinsam präsentierten die Kreativen und ihre Unterstützer sich gegenseitig die Ergebnisse. „Ein bisschen hat unsere Aktion auch zum besseren Miteinander nach einigen Misstönen bei der Wahl und der Ämterbesetzung beigetragen“, waren sich die Anwesenden einig. Sie bedauerten, dass die anderen Fraktionen sich der nachhaltigen Verwertungsaktion nicht anschlossen. Man war sich zwar einig, dass das eine gute Sache sei, aber es fehlten wohl die Kapazitäten, um die kreative Idee umzusetzen, hieß es.

Nun freuen sich die Meringer Grünen und die Mitglieder der UWG auf eine rege Nachfrage nach den praktischen Taschen. „Wir sind über die Ortsvereine erreichbar und jeder kann geben, was ihm so eine Tasche wert ist“, hieß es. Die UWG will die kreativen Erzeugnisse auf jeden Fall bei ihrem nächsten Repair Café, das am 20. September stattfinden soll, anbieten. Vielleicht ergibt sich auch auf dem Meringer Wochenmarkt eine Verkaufsgelegenheit. Der Erlös wird auf jeden Fall für einen sozialen Zweck in Mering gespendet.

