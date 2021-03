Aus für Open Air in Mering: Hoffnung auf Rezept gegen Corona-Langeweile

Plus Die Impfungen gehen nicht so rasch voran wie gedacht. Die Inzidenzzahlen steigen und deshalb ist die Absage des Open Airs in Mering richtig.

Das wird wieder ein langweiliger Sommer. Jedenfalls für diejenigen, die gerne mit anderen Menschen gemeinsam feiern oder Kunst und Kultur genießen wollen. Großveranstaltungen sind weitgehend bereits abgesagt worden. Nun zieht auch Party- und Konzertveranstalter Acky Resch rechtzeitig die Reißleine für das Open Air mit Nico Santos und Ben Zucker am Meringer Freizeitgelände Badanger. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es aber dennoch. Acky Resch gehört nicht zu den Menschen, die bei schlechten Nachrichten in Schockstarre verharren. Im Gegenteil, er wird umso umtriebiger.

Meringer hat viele Ideen für 2021

Das hatte er mit seiner Idee einer Weihnachtsinsel am Badanger gezeigt, die vom Konzept her gut durchdacht, angesichts steigender Inzidenzzahlen letztendlich aber nicht mehr zur realisieren war. Auch im Sommer 2020 bot er den Menschen mit kleineren Musikveranstaltungen im Biergarten etwas Abwechslung. Für diesen Ideenreichtum waren ihm die Meringer dankbar. Deshalb bleibt zu hoffen, dass er auch heuer wieder mit seinen vielen Einfällen gegen die Langeweile im Corona-Sommer ein Rezept parat hat. Unterkriegen lässt er sich jedenfalls nicht und ist damit beispielhaft für all die anderen Kultur- und Kunstschaffenden, ohne deren Kreativität es bei uns ziemlich still und langweilig wäre.

