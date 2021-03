12.03.2021

Ausbildung in der Corona-Pandemie: Zwischen Zuversicht und Skepsis

Plus Online-Unterricht, schwierige Prüfungsbedingungen und ein Berufseinstieg im Lockdown. Wie läuft die Lehrstellensuche im Corona-Jahr in Aichach-Friedberg?

Von Marlene Volkmann

Um etwa zehn Prozent ging die Zahl der Ausbildungen im Bereich der Industrie- und Handelskammer Schwaben 2020 zurück. Das ist bayernweit der beste Wert. Allerdings sind die einzelnen Branchen unterschiedlich stark betroffen. Erschwert die Corona-Pandemie die Lehrstellensuche? Unternehmen und Schulen im Raum Friedberg schätzen die Situation unterschiedlich ein.

Auswirkungen von Corona: Skepsis an der FOS/BOS Friedberg

Skeptisch sieht Gerda Alber die Situation. Die Beratungslehrkraft an der FOS/BOS in Friedberg befürchtet, dass ein Teil der Ausbildungsplätze wegfallen wird. Unter den Schülern herrsche große Verunsicherung. Auch Praktika seien momentan schwieriger und Online-Vorstellungsgespräche ein Problem. Falls die Corona-Impfungen bis Sommer größtenteils abgeschlossen sind, würde sich das Thema aber erledigen, schätzt die Beratungslehrerin.

Ihre eigenen Klassen seien jetzt besser vorbereitet als im vergangenen Jahr, der Lehrplan sei ausgedünnt worden. Diese Entscheidung habe ihr viel Freiraum zum Üben gegeben. Alber glaubt nicht, dass die Schüler dieses Jahr einen großen Nachteil haben werden. Ihre erwachsenen Schüler seien außerdem daheim nicht abgelenkt und die Technik funktioniere. Ein Vorteil: Die Abschlussklassen sind schon länger wieder regelmäßig im Präsenzunterricht. Zudem hat die Schule sogenannte iPad-Klassen und nutzt regelmäßig technische Hilfsmittel.

Während der Corona-Pandemie war der Unterricht nur eingeschränkt möglich. Bild: Annette Riedl, dpa (Symbolbild)

Ein Problem sieht die Lehrerin bei den elften Klassen. Alber: "Diese waren schon im vergangenen Jahr im Lockdown und man merkt die Lücken von den vorherigen Schulen." Außerdem komme es auf den Hintergrund der Schüler an: Ob diese in bildungsnahen oder -fernen Haushalten leben, sei ein Faktor.

Lehrstellen: Zuversicht an der Mittelschule Dasing

Jutta Aichmüller, die die Berufseinsteiger der Mittelschule Dasing betreut, berichtet, dass die Situation sich für ihre Schulabgänger erfreulich gestaltet. Zwar machen Eltern sich Sorgen, dass ihre Kinder wegen der Pandemie schlechtere Chancen haben könnten. Dies sei aber noch nicht eingetreten. Es gebe auch nicht weniger Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, erklärt sie.

"Eine gewisse Unsicherheit bezüglich der möglichen Auswirkungen ist sicherlich vorhanden", so Aichmüller. Allerdings habe man schon viele positive Entwicklungen gestalten können. Insgesamt würden sie sich derzeit auf einem sehr guten Weg befinden. "Für die Betriebe ist die Situation sicherlich auch nicht einfach, umso erfreulicher sind die bereits geschlossenen Ausbildungsverträge", erklärt die Pädagogin.

Ob mein Kind eine Lehrstelle findet? In der Pandemie machen sich Eltern Sorgen um die Chancen ihrer Kinder. Bild: Alexander Kaya (Symbolbild)

Eine Praktikumswoche habe es noch im vergangenen Herbst vor dem Lockdown gegeben, unter Einhaltung der damals geltenden Corona-Regeln. Vor Ostern, sagt sie, werden keine Praktika stattfinden. "Wir hoffen darauf, nach den Osterferien wieder flexibel, dem Wechselunterricht optimal angepasste Lösungen anbieten zu können", sagt Aichmüller. Praktika böten auch unter diesen ungewöhnlichen Bedingungen einen großen Mehrwert und seien eine gute Erfahrung auf dem Weg zu einem konkreten Berufswunsch.

Gute Stimmung bei den Unternehmen

Die Zahl der Bewerber um eine Ausbildung sei bei seiner Firma etwa gleich geblieben, sagt Johannes Ankner. Einen leichten Anstieg hat es aber bei den Bewerbungen um ein Praktikum gegeben, erzählt er. Vielleicht auch, weil die Leute in anderen Betrieben nicht hätten arbeiten können, ist Ankners Überlegung. Neue Azubis müssen außerdem nicht auf praktisches Arbeiten verzichten: Seine Lernenden seien alle da, sagt der Laimeringer Firmenchef. Jeder könne an seinem Arbeitsplatz arbeiten und sich in den Hallen mit ausreichend Abstand begegnen. Derzeit könnten außerdem die Mitarbeiter im Außendienst nicht einfach herein.

Wegen einer Lehrstelle müssen sich Schulabgänger im Wittelsbacher Land keine Sorgen machen. Bild: bluedesign/Fotolia (Symbolbild)

Erst vorige Woche haben Sie einen Auszubildenden eingestellt, sagt Thomas Treffler von Elektro-Treffler. Die Friedberger Firma hatte etwa gleich viele Bewerber gehabt wie in der Vergangenheit, Praktikanten seien allerdings weniger gekommen. Der Unternehmer weiß: Bei den Ausbildungen wirken sich Phänomene wie die Pandemie ein Jahr verzögert aus. Weggebrochen seien allerdings Angebote wie die Jobbörse oder der Berufsinformationsabend der Mittelschule. Bei diesen Terminen ist der Friedberger Betrieb immer dabei, um sich den Schülern vorzustellen. Auch deshalb gab es vielleicht weniger Bewerber um Praktikumsplätze, vermutet Treffler.

Trotz der notwendigen Hygienemaßnahmen gebe es Möglichkeiten, ihre Lehrlinge zu unterweisen, sagt Treffler. "Es gibt ausreichend große Besprechungsräume und ein großer Teil der Arbeit findet unter freiem Himmel statt. Wenn es geht, werden also die Abstände eingehalten, und durch Masken sind die Auszubildenden und Ausbilder geschützt", so Treffler. Außerdem habe jeder Lehrling einen direkten Ansprechpartner. Gearbeitet wird in Zweiergruppen in festen Teams. So arbeiten Auszubildende Selina Steber und Monteur Dominik Kraus als Duo zusammen. Die Schule findet im Moment online statt, mit wenigen Präsenztagen. "Mit Einschränkungen läuft der Betrieb weiter", sagt der Firmenchef.

Lesen Sie dazu den Kommentar: Corona bleibt ein Problem - auch für Berufseinsteiger

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen