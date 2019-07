vor 18 Min.

Ausfall der Amigos: Kunden warten lange aufs Geld

Nach dem abgesagten Konzert in Kissing gibt es Kuddelmuddel bei der Rückerstattung für die Karten. Und auch im Gerichtsstreit zwischen Pächter und Gemeinde ist noch nichts geklärt. Freitag geht es wieder vor Gericht

Von Gönül Frey

Eine Riesenenttäuschung war es für Karoline Söhl, als das angekündigte Konzert der Amigos in der Kissinger Paartalhalle abgesagt wurde. „Ich hatte mich so darauf gefreut“, erzählt die Merchingerin. Doch damit fing der Frust erst an. Drei Monate lang bemühte sie sich vergebens darum, das Geld für ihre Karten – immerhin rund 150 Euro – zurück zu bekommen.

Wie berichtet, sollten die Amigos eigentlich am 18. April in der Kissinger Paartalhalle auftreten. Wenige Tage zuvor sagte Veranstalter Heiko Gärtner das Konzert überraschend ab – wie er mitteilte im Einvernehmen mit dem Management des Schlagerduos. Dieses jedoch erklärte, Grund sei gewesen, dass Gärtner die vereinbarte Gage nicht gezahlt habe.

Mehrere hundert Karten waren zu dem Zeitpunkt für den Auftritt verkauft worden. Veranstalter Gärtner informierte die Käufer – unter anderem über eine Veröffentlichung in unserer Zeitung – dass die Karten selbstverständlich rückerstattet würden und dass die Kunden diese bei ihm einreichen sollten. Das hat auch Karoline Söhl getan – und zwar bereits am 16. April.

Auf Nachfrage unserer Zeitung sagt Gärtner, dass er alle Tickets, die er selbst verkauft habe, sofort ausbezahlt habe. Die anderen Karten habe er weiter geschickt an den System-Anbieter Eventim. Und dieser habe wohl für einzelne Karten das Geld noch nicht überwiesen. „Ich habe darauf leider keinen Einfluss. Bei mir ging es ganz flugs“, sagt Heiko Gärtner.

Laut dem AZ-Ticketservice, der wiederum als Dienstleister für Eventim die hiesigen Vorverkaufsstellen betreibt, hat genau die Vorgehensweise Gärtners die jetzigen Probleme verursacht. „Da ist alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann“, sagt eine Mitarbeiterin. Schon Gärtners Aufforderung, die Karten bei ihm einzureichen, sei ein Fehler gewesen. Denn für eine zügige Rückerstattung müssen diese direkt an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, wo die Kunden sie ursprünglich gekauft haben. Denn diese müssen auch die entsprechende Summe auszahlen.

Der AZ-Kartenservice hat nun versucht, die von Gärtner direkt an Eventim eingesandten Karten aufzutreiben und den jeweiligen Vorverkaufsstellen zuzuordnen. Zum Teil seien die Originalkarten aber nicht mehr auffindbar gewesen. Innerhalb der letzten Wochen sei es dennoch gelungen, die letzten bekannten Problemfälle zu lösen. So hat auch Karoline Söhl aus Merching Ende der Woche endlich ihr Geld bekommen. Nun stehen nur noch zwei Karten aus, bei denen dem Ticketservice auch nicht bekannt ist, wer sie überhaupt gekauft hat.

Für Heiko Gärtner ist jedoch ein weiteres, noch größeres Problem, bislang ungeklärt. Denn auch im Gerichtsstreit zwischen dem Pächter der Paartalhalle und der Gemeinde Kissing als Eigentümer gibt es bislang keine Klärung. Wie berichtet, hatte die Kommune Gärtner im Mai 2018 nach nur fünf Monaten Betrieb gekündigt. Was die Schuldfrage betrifft, gehen dabei die Darstellungen auseinander. Die Gemeinde wirft Gärtner fehlende Pachtzahlungen vor. Dieser begründet das damit, dass die Kommune vereinbarte Leistungen nicht erbracht habe. Wer recht hat, damit befasst sich nach erfolgter Räumungsklage seit Anfang dieses Jahres eine Zivilkammer am Landgericht Augsburg. Mehrfach wurden dabei Termine verschoben und Fristen verlängert, damit es beiden Seiten vielleicht doch noch gelingt, einen Vergleich zu schließen.

Am Freitag, 26. Juli, sollen nun noch einmal in einer öffentlichen Verhandlung die Anwälte gehört werden. Laut Gericht ist jedoch noch nicht mit einer Entscheidung zu rechnen. „Mir ist an einer einvernehmlichen Lösung gelegen“, betont Pächter Gärtner. Trotz der ungewissen Situation läuft in der Kissinger Paartalhalle der Bewirtungsbetrieb weiter. Heiko Gärtner hat den Biergarten bestuhlt und sagt: „Bei uns läuft alles ganz normal. Wir sind gut gebucht für Firmenfeiern und Ähnliches“. (mit schr-)

