Ausflug stärkt die Integration

Frauengruppebesucht Füssen

Mit 23 Teilnehmerinnen unternahm die Internationale Frauengruppe Friedberg einen Ausflug nach Füssen. Die Früchte der Integrationsarbeit schlagen sich auch darin nieder, dass sich eine Gemeinschaft aus den verschiedensten Ländern herausgebildet hat, die am Ausflug teilnahm, darunter eine Russin, Syrerinnen, Türkinnen und deutsche Frauen. Den Frauen blieben von der Stadtführung vor allem der Schrannenplatz, das Kloster St. Mang, das Hohe Schloss mit dem malerischen Innenhof und farbenprächtigen Illusionsmalereien in bester Erinnerung. Nach dem Mittagessen machte man sich auf den Weg Richtung Bad Faulenbach zum „Pfad der Sinne“. Nach dem abschließenden Kaffeehausbesuch am Bahnhof ging es gut gelaunt zurück. Sogar der Zugführer wurde mit einer Gesangseinlage belohnt, als „Dankeschön“ für die glückliche Heimkehr. (FA)

Integrationsbeauftragte der Stadt Friedberg, Ulrike Proeller, Telefonnummer 0821/65073654, oder per Mail bei ulrike.proeller@friedberg.de.

