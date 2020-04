05:42 Uhr

Ausgerechnet vor Ostern wird Hefe verzweifelt gesucht

Hefe ausverkauft: So sieht es gerade in vielen Supermärkten in Friedberg und Umgebung aus.

Nach Toilettenpapier scheint die Backzutat Mangelware zu sein. Wir haben nachgefragt, woran das liegt – und wo es sie in Friedberg noch gibt.

Von Anja Dondl und Josef Brutscher

Ausgerechnet vor Ostern, wenn viele ihren Hefezopf backen möchten: Nach Toilettenpapier wird nun auch die Backhefe in Supermarktregalen zum seltenen Gut. Im Edeka-Markt in der Bozener Straße in Friedberg gebe es Hefe „nur in ganz kleinen Mengen“, berichtet Inhaber Michael Wollny. „Wir hoffen, dass wir im Lauf der nächsten Woche einen größeren Nachschub erhalten.“

Bisher bekomme er die Hefe nur begrenzt geliefert. Dass sie ausverkauft ist, liegt laut Wollny nicht an Hamsterkäufen. Seiner Beobachtung nach kommen einfach generell mehr Kunden in die Filiale, die unter anderem einen Würfel Hefe kaufen. Rationieren will Wollny den Verkauf von Hefe trotzdem erst einmal nicht, seine Bestellungen aber der höheren Nachfrage anpassen.

Tipp: Hefe selber gemacht

Andere Supermärkte handhaben das anders und geben nur zwei Päckchen pro Kunde ab. Ein Geschäft hat bereits auf Facebook „Omas Rezept für hausgemachte Hefe“ gepostet (100 ml Weißbier, 1 TL Zucker, 1 EL Mehl zusammenrühren und über Nacht bei Zimmertemperatur gehen lassen – entspricht 50 g Hefe).

Wer Zopf oder Pizza backen will, berichtet von wahren Odysseen durch Supermärkte, aber der deutsche Verband der Hefeindustrie versucht auf seiner Website die Verbraucher zu beruhigen. „Entgegen umläufiger Befürchtungen ist die Sorge um die Verfügbarkeit der Backzutat Hefe unbegründet“, erklärt der Verband. „Die Lieferketten für gewerbliche Verarbeiter verlaufen störungsfrei und es gibt keine Engpässe in der Hefebelieferung.“

Hefe wird in Märkten in Friedberg und Umgebung oft nur noch rationiert verkauft. Bild: Franz Neuhäuser

Ähnliches berichtet Rainer Scharold, Inhaber der Stadtbäckerei Scharold in Friedberg. Auch er habe mit seinen Lieferanten gesprochen und erwarte keine Lieferengpässe. Schon seit 40 Jahren verkaufe er in seinen Landfilialen die Backhefe direkt an seine Kunden. Dass viele Menschen Hefe nun in großen Mengen einkaufen und sogar einfrieren, versteht Scharold nicht. Denn die Qualität der Backhefe sei am besten, wenn sie frisch ist, betont er. Dann habe sie mehr Triebkraft und Aroma. Außerdem könne die Hefe bei zu langer Lagerung im Kühlschrank sogar schimmeln.

Auch Willi Weißgerber, Inhaber des Altstadtcafés in der Ludwigstraße, verzeichnet bisher keine großen Hefeengpässe. Das sei ihm auch von der Einkaufsgenossenschaft für Bäcker und Konditoren zugesichert worden. Auch sie warnen vor unnötigen Hamsterkäufen, berichtet Weißgerber. Die Produktion laufe und Preissteigerungen seien nicht zu erwarten.

Diese Bäcker in Friedberg verkaufen Hefe

Die gleichen Erfahrungen macht Marie-Luise Knoll von der Bäckerei Friedberger Landbrot. Auch hier laufen die Lieferungen, die ebenfalls von dem genossenschaftlichen Verbund für Bäcker und Konditoren kommen, planmäßig ab, erklärt sie. Ähnlich wie in der Bäckerei Scharold können Kunden auch beim Friedberger Landbrot Hefe direkt erwerben. Dies sei zwar keine zusätzliche Einnahmequelle, dennoch unterstütze die Bäckerei das „Heimbacken“. Besonders für Familien sei das in Zeiten der Corona-Krise ein Zeitvertreib, der nützlich ist und Spaß macht. Außerdem könne Backen den Menschen durch die ungewisse Zeit helfen, meint Knoll.

