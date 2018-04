00:34 Uhr

Ausgezeichnete Gitarristen

Zum fünften Mal fand in diesem Jahr in Trossingen das Gitarrenfestival Südwest „Gitarrophilia“ statt. Das Festival, das von den Musikschulen der Region in Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Trossingen organisiert wird, beinhaltet auch einen Wettbewerb für klassische Gitarristen. Aus der Friedberger Schule für Musik starteten vier Gitarristen. Bei den Jüngsten gewann die elfjährige Linda Bernert aus Friedberg den ersten Preis. Ihre 14-jährige Schwester Nina wurde mit einem vierten Preis in der zweiten Altersstufe ausgezeichnet. Cedric Penn, 15, ebenfalls aus Friedberg, wurde in derselben Altersgruppe mit dem 3. Preis belohnt. In der international besetzten vierten Altersgruppe gelang es der erst 17-jährigen Nadja Jankovi aus Montenegro, die ebenfalls wie die Friedberger Teilnehmer an der Friedberger Schule für Musik in der Klasse von Stefan Schmidt unterrichtet wird, als mit Abstand jüngste Teilnehmerin einen 4. Preis zu erspielen. Nadja fliegt einmal pro Monat für eine Woche nach Deutschland, um bei Stefan Schmidt ihren Unterricht zu bekommen. (FA)

