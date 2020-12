vor 51 Min.

Ausparken wird teuer: 22-Jähriger beschädigt mit Kleinlaster BMW

Teuer wurde das Ausparken in Friedberg.

Ein 22-Jähriger schätzt den Abstand seines Kleinstransporters zu einem geparkten BMW in Derching falsch ein und klemmt den Pkw ein. Der Schaden ist hoch.

Teuer wurde das Ausparken in Friedberg. Am Mittwoch gegen 07:30 Uhr wollte ein 22-Jähriger mit seinem Kleinlaster aus dem Parkplatz einer Bäckerei am Winterbruckenweg herausfahren. Dabei schätzte er laut Polizei den Abstand zu einem rechts neben seinem Glastransporter geparkten BMW falsch ein.

Dadurch wurde die vordere linke Fahrzeugecke des BMW in den hinteren rechten Radkasten des Kleinlasters eingeklemmt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. (AZ)

