vor 37 Min.

Aussegnungshalle soll generalüberholt werden

Die Aussegnungshalle in Kissing ist in Hanglage gebaut und hat mit Feuchtigkeit von innen und außen zu kämpfen.

Das Gebäude weist erhebliche Schäden auf. Vor allem Feuchtigkeit macht dem Mauerwerk und den Fenster- sowie Türrahmen zu schaffen

Von Philipp Schröders

Feuchte Wände, abblätternder Putz und Türrahmen, die sich auflösen: Dass die Aussegnungshalle am Kissinger Friedhof in einem schlechten Zustand ist, sehen Besucher auf den ersten Blick. Über eine Lösung wird schon seit vielen Jahren nachgedacht. Zuletzt stand die Frage im Raum, ob das Gebäude aus den Achtzigerjahren saniert oder gleich ganz abgerissen werden soll.

In der vergangenen Sitzung des Gemeinderats stellte der Sachverständige Wolfgang Rösener ein neues Gutachten vor. „Bei der Planung und Errichtung sind schwerwiegende Fehler begangen worden“, sagte er. Laut Rösener hätte die Halle mit einer Ringdrainage gebaut werden müssen. Mit der wird Wasser aus dem Erdreich mithilfe von Rohren eingesammelt und auf geeignete Versickerungsflächen abgeleitet. Die Aussegnungshalle befindet sich in Hanglage. Daher müsse mit Wasser gerechnet werden. „Das verläuft auch unterhalb der Grasnarbe“, erklärte Rösener. Die Folgen seien außen und im Gebäude deutlich zu sehen. Die aufsteigende Feuchtigkeit habe schwere Schäden an den Wänden verursacht – teilweise bis zu einer Höhe von 1,50 Meter. „Abbürsten und neu streichen nützt da nichts“, sagte Rösener. Zunächst müsste die Drainage gelegt werden, erst dann könnten die Wände ausgebessert werden.

Es gebe aber auch Probleme mit Feuchtigkeit von innen. Zwischen den Rundsäulen und den Außentüren sind Luftspalte. Wenn sich bei Beerdigungen in der Halle bis zu 200 Leute aufhalten, entstehe eine „große Dampfproduktion“, wie der Experte erklärte. „Das Wasser kondensiert in den Zwischenräumen und zerstört die Holzrahmen“, sagt Rösener. Im Grunde müssten alle Fenster und alle Innen- und Außentüren erneuert werden. Auch am Dach gebe es einiges zu tun.

Trotz der zahlreichen Mängel ist eine Sanierung laut dem Experten für die Gemeinde die deutlich kostengünstigere Variante. Er setzt für die Renovierung inklusive Planung etwa 300000 Euro an. Diese Summe umfasst auch eine schwache Heizung. Die soll die Aussegnungshalle nicht auf Zimmertemperatur bringen, aber einen Aufenthalt im Winter ermöglichen. Zudem dient sie als „Frostwächter“. Schließlich befinden sich in der Halle Wasserleitungen.

Für einen Abriss und den Bau einer vergleichbaren Halle müsste die Gemeinde laut Rösener rund 680000 Euro in die Hand nehmen. Außerdem gab er zu bedenken: „Dann ist das Gebäude für mindestens ein Jahr weg, dann müsste man irgendwie ausweichen.“

Ronald Kraus von der SPD sprach sich für die Sanierung aus und regte an, dabei eine barrierefreie Toilette einzurichten. Mehrere Gemeinderäte wie Peter Wirtz von den Freien Wählern betonten, dass die Maßnahmen möglichst zeitnah erfolgen sollten. Franz-Xaver Sedlmeyr von der CSU sagte, dass die Bewohner im Altort an dem bestehenden Gebäude hängen. „Ein möglicher Neubau hat für große Aufregung in der Bevölkerung gesorgt.“

Katrin Müllegger-Steiger von den Grünen ließ sich von dem Sachverständigen noch einmal bestätigen, dass bei der Errichtung Fehler gemacht worden seien. Der Hintergrund: Gegen die Gemeinde gab es immer wieder Vorwürfe, dass sie die Halle nicht in Schuss gehalten hat. Zudem fragte sie, ob es Probleme mit dem Urheberrecht geben könnte. Die Aussegnungshalle ist genauso wie die Paartalhalle von dem Münchner Architekten Herbert Bühler entworfen worden.

Wie berichtet, hatte der bei der Sanierung des Daches der Sporthalle mit rechtlichen Konsequenzen gedroht, falls das Erscheinungsbild nicht erhalten bleibe. Inzwischen gibt es eine Einigung, aber die Renovierung musste um ein Jahr verschoben werden.

Rösener bot der Gemeinde an, sich wieder an ihn zu wenden, falls es Fragen geben sollte. Zudem sagte er: „Wenn es ein Urheberrecht auf Baufehler gibt, haben wir ein Exempel, wo fast keiner ausgelassen wurde.“ Am Ende entschied der Gemeinderat einstimmig, nicht neu zu bauen, sondern die Aussegnungshalle sanieren zu lassen. Konkrete Maßnahmen sollen demnächst im Bauausschuss beraten werden.

