Außenspiegel an abgestelltem Pkw in Friedberg beschädigt

Den Außenspiegel eines in Friedberg geparkten Citroën beschädigte ein Unbekannter am Dienstag.

Den linken Außenspiegel eines Citroën beschädigte ein Unbekannter am Dienstag zwischen 2.15 Uhr und 10 Uhr. Der Pkw war in dieser Zeit in der Dr.-Baltharsar-Hubmaier-Straße in Friedberg geparkt.

Außenspiegel in Friedberg beschädigt: Die Polizei sucht nach Zeugen

Laut Polizei entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

