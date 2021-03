vor 2 Min.

Außenspiegel angefahren: Autofahrer flüchtet nach Unfall

Auf dem Steirer Berg in Friedberg fahren am Mittwoch zwei Autos aneinander vorbei. Dabei touchiert ein Fahrer den Außenspiegel des anderen.

Auf dem Steirer Berg in Richtung Röntgenstraße sind am Mittwoch in Friedberg zwei Fahrzeuge zusammen- gestoßen. Laut Polizei Friedberg gibt ein 41-jähriger Toyota-Fahrer an, dass ihm ein schwarzer PKW entgegen- gekommen sei. Dieser soll den linken Außenspiegel des Toyota mit seinem Auto touchiert haben.

600 Euro Schaden und der Verursacher fährt weiter

Der Unbekannte sei aber weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern, heißt es von der Polizei. Der angerichtete Schaden liegt bei etwa 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

