Außenspiegel eines Peugeot in Friedberg abgefahren

Den Außenspiegel eines weißen Peugeot fuhr ein Unbekannter in Friedberg ab. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Den Außenspiegel eines weißen Peugeot brach ein Unbekannter zwischen Montagnacht und Dienstagmorgen ab. Am in der Friedberger Robert-Hartl-Straße geparkten Peugeot entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Unfallflucht in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

