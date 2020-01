vor 35 Min.

Ausstellung in Mering: So ist Israel entstanden

Beim Israelfest im Juli tanzten die Karmiel Flowers aus der Freundschaftsstadt Karmiel, deren Flagge im Hintergrund zu sehen ist. In der Ausstellung „1948“ können sich die Besucher über die Geschichte Israels informieren.

Der ehemalige bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle eröffnet die Ausstellung „1948“ in Mering. Die ARGE Städtefreundschaft Mering-Karmiel holt diese in die Bücherei.

Von Heike Scherer

Bereits beim Israelfest im Juli stellte der Wissenschaftler Oren Osterer die Ausstellung „1948“ in Mering vor, deren Träger der Münchner Verein für Demokratie und Information (DEIN) ist. Über 120000 Besucher sahen die Ausstellung schon, die sich mit der Gründung Isreals befasst und in Universitäten, Rathäusern, Schulen und nun auch in der Meringer Bücherei gezeigt wird.

In der Marktgemeinde ist das Interesse besonders groß, weil diese vor fünf Jahren die offizielle Freundschaft mit der Stadt Karmiel aufnahm und seit zwei Jahren ein regelmäßiger Jugendaustausch stattfindet. Am 7. Januar wird die Ausstellung um 19 Uhr eröffnet. Dazu kommt auch der ehemalige bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle. Bis 24. Januar ist sie zu den Öffnungszeiten der Bücherei zugänglich.

Den eigendynamischen Erfolg von „1948“ erklärt der Geschichtswissenschaftler und Direktor des Trägervereins DEIN mit der historischen Qualität: „Die Ausstellung basiert auf authentischen Dokumenten, Bildern und Zeitzeugen. Das ist einfach spannend, wenn Geschichte lebendig wird.“ Wer in die Ausstellung gehe, erlebe mit, wie aus einer Handvoll Pioniere ein Staat entstand, wie sumpfiges und wüstes Land urbar gemacht wurde.

5000 Stunden Arbeit war für die Ausstellung notwendig

In der Ausstellung „1948“, die im Mai 2018 erstmals gezeigt wurde, geht es um die Vorgeschichte und die Gründung des modernen Staates Israel. Sie ist das Resultat einer Tiefenrecherche durch Historiker, Politologen und Nahostexperten mit einem Aufwand von über 5000 Stunden Arbeit. Gezeigt werden auf 32 Schautafeln die Geschehnisse, die bis heute die internationale Politik beeinflussen: Wer hat tatsächlich die Fluchtbewegung der arabischen Bewohner des britischen Mandatsgebietes ausgelöst, welchen Einfluss nahmen Agenten Himmlers? Wie gestaltete sich das Zusammenleben zwischen jüdischen Farmern und Beduinen und wie waren die wirklichen Besitzverhältnisse des Landes? Es wird auch darauf eingegangen, warum sechs arabische Staaten das neu gegründete Israel überfielen. Besonders wichtig aber ist die Frage, wie sich Israel behaupten konnte.

Der weltweit führende Experte Benny Morris bezeichnet die Ausstellung als wichtiges Korrektiv angesichts von weit verbreitetem Halbwissen. Der bundesweite Schirmherr Felix Klein, der gleichzeitig Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus ist, ist ebenso der Ansicht, dass relativ wenig über Juden und Israel bekannt ist und dass viele Fehlinformationen verbreitet wurden. Er schreibt, die Ausstellung vermittle ein fundiertes Wissen, kläre auf und stelle somit einen wichtigen Beitrag gegen Antisemitismus dar.

Nach den ersten Erfolgen der Wanderausstellung kamen Anfragen aus allen Bundesländern. Mittlerweile wollen auch Institutionen aus Polen, England, Frankreich und den USA die Ausstellung „1948“ buchen.

Sogar das Europaparlament hat bereits einen Termin für die Ausstellung im Jahr 2020. Umso erfreuter zeigt sich Organisator Günter Wurm, dass es ihm gelang, die Ausstellung nach Mering zu holen. Die Vernissage der Ausstellung wird mit Musik und einem Büfett umrahmt.

Themen folgen