vor 36 Min.

Ausverkauf im Modehaus Seiler

Traditionsreiches Familienunternehmen in Mering schließt.

Von Peter Stöbich

Nach 25 Jahren im Zentrum von Mering wird das Modehaus Seiler Mitte August für immer seine Pforten schließen. Für viele Stammkunden aus nah und fern bildete das 400 Quadratmeter große Geschäft in der Augsburger Straße den modischen Mittelpunkt der Marktgemeinde; jetzt läuft im Laden an der Augsburger Straße der Totalräumungsverkauf. Reduzierte Preise gelten nicht nur für das gesamte Bekleidungssortiment, sondern auch für Schaufensterpuppen, Kunstblumen und sonstige Dekorationsartikel.

Nach bescheidenen Anfängen in einem 30 Quadratmeter-Laden hatte Rosi Seiler 1993 das Herrenausstattungs-Geschäft am aktuellen Standort eröffnet und es später um Damenoberbekleidung erweitert. Durch die Änderungsschneiderei im Haus ergab sich auch manch skurrile Situation, erinnert sich der 84-jährige Max Seiler: „Für einen SchwarzWeiß-Ball am Rosenmontag war die komplette Band samt Sängerin versehentlich kostümiert gekommen; innerhalb einer Stunde haben wir es geschafft, alle Musiker korrekt einzukleiden.“

Auch sonst war es oft stressig, denn als Vorsitzender der Werbegemeinschaft „Mering aktuell“ hatte Max Seiler alle Hände voll zu tun, unter anderem bei Gewerbeschauen und Marktfesten; außerdem initiierte er die Weihnachtsbeleuchtung sowie den Wochenmarkt in Mering.

Fast von Anfang an sind im Familienunternehmen auch die Töchter Angelika und Christine mit dabei. „Dass wir jetzt aufhören, war ein gemeinsamer Entscheidungsprozess über längere Zeit“, sagen sie. Für die Schließung des traditionsreichen Geschäfts gebe es mehrere Gründe; als Beispiel nennen sie Probleme für den Textileinzelhandel in Zeiten des Internets: „Die Leute fotografieren im Laden das Etikett, bestellen dann aber von zu Hause aus.“ Außerdem seien wegen anstehender Sanierungen größere Investitionen erforderlich gewesen.

Relativ bedeckt gibt sich die Familie auch, was ihre künftigen Pläne betrifft: „Auf jeden Fall wird es keinen längeren Leerstand geben!“ Man stehe in Verhandlungen mit einem neuen Nutzer der Räume an der Augsburger Straße. „Der wird nach einem Umbau eine Bereicherung für Mering sein!“

