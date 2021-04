Ausweichmanöver bei Dasing endet an einem Baum

Eine Frau weicht zwischen Hinterheimat und Malzhausen einem entgegenkommenden Auto aus und verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Beteiligten kam es am Freitag gegen 19 Uhr bei Dasing. Eine Frau befuhr zu dieser Zeit mit ihrem weißen Skoda die Ortsverbindungsstraße von Hinterheimat in Richtung Malzhausen. Nach Passieren des Waldstückes kam ihr nach eigenen Angaben ein Fahrzeug entgegen. Aufgrund der Enge der Straßenstelle wich die Frau ins Straßenbankett aus, wodurch der Pkw ins Schleudern geriet und an einem Baum zum Stehen kam. Verletzt wurde die Fahrzeugführerin hierbei nicht; am Auto entstand aber Totalschaden.

Wer hat den Unfall bei Dasing beobachtet?

Zu dem weiteren beteiligten Fahrzeug ist bislang überhaupt nichts bekannt. Zeugen, welche unter Umständen den Vorfall beobachteten oder zum beteiligten Fahrzeug Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1710 mit der Polizei Friedberg in Verbindung zu setzen. (AZ)