Auto auf Aldi-Parkplatz beschädigt: SUV-Fahrer gesucht

Die Polizei Friedberg meldet eine Unfallflucht in Kissing.

Auf dem Parkplatz von Aldi in Kissing wurde am Samstag ein Auto angefahren. Die Polizei sucht nun den Fahrer eines braunen SUV.

Von Ute Krogull

Unfallflucht am Samstag auf dem Aldi-Parkplatz in der Kissinger Grünzweig-Straße: Als ein 20 Jahre alter Autofahrer dort gegen 10.45 Uhr von einem viertelstündigen Einkauf zurückkam, bemerkte er an der Fahrertür eine Beschädigung. Wie die Polizei Friedberg vermutet, muss der Benutzer des daneben geparkten Autos beim Öffnen mit seiner Tür gegen die andere gestoßen sein; er verursachte jedenfalls einen deutlichen Lack- und Blechschaden.

Unfallflucht in Kissing: Polizei Friedberg sucht Zeugen

Der Geschädigte konnte sich laut Polizei erinnern, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen braunen SUV handelte. In dem Fahrzeug saß ihm zufolge eine ältere Frau auf dem Beifahrersitz und wartete auf den Fahrer. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0821/323-1710.

