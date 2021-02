vor 49 Min.

Auto auf Supermarkt-Parkplatz beschädigt

Auf dem Supermarkt-Parkplatz an der Lechhauser Straße wurde am Samstag ein Auto beschädigt. Wer hat Hinweise?

Von Ute Krogull

Eine böse Überraschung erlebte ein Autofahrer, als er am Samstag um 16.40 Uhr nach einem Einkauf zu seinem Auto zurückkehrte, das auf dem Supermarkt-Parkplatz an der Lechhauser Straße in Friedberg abgestellt war. Er entdeckte dort nämlich einen frischen Unfallschaden am Stoßfänger. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.

Unfallflucht: Polizei Friedberg sucht Zeugen

Die Polizei Friedberg bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfallverursacher unter 0821/323-1710 .

