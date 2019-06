13:46 Uhr

Auto explodiert auf A8: Autobahn wieder frei

Die A8 bei Dasing (Kreis Aichach-Friedberg) ist in Richtung Stuttgart gesperrt.

Auf der A8 bei Dasing ist ein Auto explodiert und über die Fahrbahn geflogen. Seit 14.45 Uhr sind wieder alle Fahrstreifen frei.

Auf der A8 bei Dasing (Kreis Aichach-Friedberg) ist am Mittwochnachmittag ein Auto auf dem Standstreifen explodiert und über die Fahrbahn auf die linke Spur geflogen. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Autofahrer, der in Richtung Stuttgart fuhr, dass sein Fahrzeug mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten war.

Er hielt auf dem Standstreifen, dann geriet das Fahrzeug in Vollbrand. Es explodierte und flog laut Polizei über die gesamte Fahrbahn bis zum Mittelstreifen. Der Fahrer blieb unverletzt.





Am Mittwochnachmittag haben sich auf der A8 und den Ausweichstrecken bei Dasing wegen einer Vollsperrung der lange Staus gebildet. Bild: Tom Trilges

A8 seit 14.45 Uhr Richtung Stuttgart und München frei

Zunächst wurden wegen der Hitze- und Rauchentwicklungen beide Fahrtrichtungen gesperrt. Diese Sperrungen wurden laut Autobahnpolizei Gersthofen gegen 14.45 aufgehoben. Später am Nachmittag kann es erneut zu einzelnen Behinderungen durch Aufräumarbeiten kommen. Zuerst soll nun der angestaute Verkehr abfließen. (AZ)

Themen Folgen