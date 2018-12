17:18 Uhr

Auto fängt Feuer auf der B300 zwischen Dasing und Friedberg

Großes Glück hatte am Freitagnachmittag ein Autofahrer, der sich aus seinem brennenden Auto retten konnte.

Am Freitag, gegen 14 Uhr, war ein Autofahrer auf der B 300 von Dasing in Richtung Friedberg unterwegs. Während der Fahrt fing plötzlich der Fahrzeugboden Feuer. Der Fahrzeugführer hielt sofort an und konnte den Brand mit seinem mitgeführten Feuerlöscher selbst löschen. Zusätzlich wurde die Feuerwehr Dasing alarmiert, die jedoch nicht mehr eingreifen musste. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet, so die Polizei Friedberg. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Themen Folgen