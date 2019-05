vor 45 Min.

Auto in Friedberger Tiefgarage wohl mutwillig zerkratzt

In der Tiefgarage West in Friedberg haben Unbekannte ein geparktes Auto zerkratzt. Es entstand ein vierstelliger Schaden.

In der Tiefgarage West in der Friedberger Bauernbräustraße zerkratzten Unbekannte am Wochenende einen schwarzen VW Caddy. Der Besitzer hatte sein Auto am Samstagnachmittag dort geparkt.

Als er am Sonntag gegen 17 Uhr wegfahren wollte, bemerkte er einen etwa einen Meter langen frischen Kratzer quer über die Heckklappe unterhalb des Kennzeichens. Die Art und Weise lässt laut Polizei auf Mutwilligkeit schließen, es entstanden rund 1000 Euro Schaden. Hinweise hierzu erbittet die Polizei Friedberg an 0821 3231710. (tril)

