vor 50 Min.

Auto in Rederzhausen angefahren und geflüchtet

Beim Kindergarten Rederzhausen wurde ein geparktes Auto angefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen.

1000 Euro Sachschaden meldet die Polizei Friedberg, als am Freitag zwischen 14.50 und 15.30 Uhr ein Auto am Parkplatz vor dem Kindergarten am St. Thomas-Weg in Rederzhausen angefahren wurde. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer touchierte, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, den geparkten schwarzen Pkw der Marke BMW an der rechten Fahrzeugseite.

Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

