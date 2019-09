vor 55 Min.

Auto in der Friedberger Hermann-Löns-Straße aufgebrochen

Der Vorfall in Friedberg ist noch halbwegs glimpflich ausgegangen: Eine entwendete Geldbörse tauchte wieder auf.

In Friedberg hat ein Unbekannter ein Auto aufgebrochen. Am Donnerstag zwischen 9 und 16.10 Uhr schlug der Täter eine Scheibe an einem schwarzen Seat ein und entwendete aus dem Fahrzeuginneren eine Geldbörse. Der Wagen stand geparkt in der Hermann-Löns-Straße.

Die Geldbörse samt Inhalt wurde in der Zwischenzeit wiedergefunden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (tril)

