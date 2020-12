vor 10 Min.

Auto kracht in Tankstelle: So erlebt der Betreiber den Unfall

Plus Beim Einparken fährt eine 59-Jährige am Montag in das Schaufenster der Derchinger Tankstelle. Für den Betreiber ist es nicht der erste Unfall dieser Art.

Von Sebastian Richly

Ein kurzer Knall - mehr nicht. Dennoch weiß Michael Stemmer sofort, was zu tun ist. Der 50-Jährige, der die Tankstelle in Derching betreibt, eilt nach draußen zum Unfallauto. Als er sieht, dass die Fahrerin unverletzt aussteigt - Erleichterung. Am Montag gegen 16.45 Uhr war eine 59-Jährige beim Einparken mit ihrem Auto in das Schaufenster des Gastronomiebereichs gekracht. Es ist nicht der erste Unfall dieser Art.

"Ich wollte Erste Hilfe leisten, doch das war zum Glück nicht nötig", erinnert sich Stemmer, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls mit zwei Mitarbeitern im Inneren der Tankstelle befand. Verletzt wurde niemand. Der Gastronomiebereich, in den das Auto gefahren war, war ohnehin aufgrund der Corona-Pandemie gesperrt. Doch auch sonst wäre laut Stemmer nicht viel passiert. "Wir haben Sicherheitsglas. Selbst wenn dort Leute gewesen wären, hätte sich wohl niemand verletzt."

Eine 59-Jährige landet im Friedberger Ortsteil Derching im Schaufenster einer Tankstelle. Bild: Jürgen Mair/Feuerwehr Stätzling

Auto kracht in Derching in eine Tankstelle: War es ein Fahrfehler oder ein technischer Defekt?

Die Unfallursache - technischer Defekt am Automatik-Getriebe oder Fahrfehler - ist laut Polizei noch nicht geklärt. Der Schaden beträgt rund 30.000 Euro Schaden. Nach den Angaben der Unfallfahrerin beschleunigte der Pkw eigenständig und fuhr weiter.

Das Auto schoss über den Fußgängerweg, durchbrach den Glaswindfang der Terrasse, überfuhr auf der Terrasse mehrere Mülleimer und landete mit der rechten Front im Schaufenster des Tankstellenshops.

Michael Stemmer sieht den Unfall relativ gelassen - schließlich ist es nicht das erste Mal, dass ein Auto seiner Tankstelle zu nahe kommt. "2016 gab es einen ähnlichen Vorfall. Allerdings nicht an der gleichen Stelle. Vielleicht ist man deshalb besser vorbereitet", so Stemmer, der die Tankstelle in Derching seit 2012 betreibt.

Nicht der erste Unfall an der Derchinger Tankstelle

Natürlich sei ihm der Unfall von 2016 gleich in Erinnerung gekommen. Gleiches gilt auch für Jürgen Mair, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stätzling. Neben Mair und seinen Kollegen waren auch die Feuerwehren aus Friedberg und Derching am Montag zugegen.

Jetzt läuft der Betrieb an der Derchinger Tankstelle wieder normal. "Wir haben bis Mittwoch noch die letzten Scherben beseitigt. Mittlerweile steht eine Holzbank vor der Scheibe. So weit ist im Moment wieder alles in Ordnung", so Stemmer, der hinzufügt: "So etwas kann man nur schwer verhindern. Einen dritten Unfall dieser Art brauchen wir aber wirklich nicht", so der Münchner, der noch zwei weitere Tankstellen betreibt.

