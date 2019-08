vor 43 Min.

Auto prallt gegen geparkte Fahrzeuge

Ein Mann hat in Kissing mit seinem Auto andere Fahrzeuge angefahren.

Ein Mann ist in Kissing in der Bahnhofstraße auf die linke Straßenseite geraten. Seine Auto prallte gegen andere Fahrzeuge. Er richtete einen hohen Schaden an.

Ein 30-Jähriger ist am Sonntag um 4.40 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Kissing in der Bahnhofstraße mit seinem Auto auf die linke Straßenseite geraten. Sein Fahrzeug prallte nach Angaben der Polizei dort gegen zwei geparkte Pkw.

Anschließend prallte es zudem gegen einen Gartenzaun. Teile des Zaunes beschädigten dann weitere zwei Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf etwa 31.500 Euro beziffert. Der Fahrer des Fahrzeuges blieb unverletzt. (schr-)

